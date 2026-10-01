Αναβάτης μηχανής παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικο ποδηλάτη στην Αχαρνών: Βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ, δεν είχε δίπλωμα

Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη από μηχανή ο αναβάτης της οποίας εγκατέλειψε το σημείο, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετά...
Τροχαίο με παράσυρση ανήλικου ποδηλάτη από μηχανή ο αναβάτης της οποίας εγκατέλειψε το σημείο, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην Αχαρνών.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το τροχαίο σημειώθηκε στις 23:30 στο ύψος του αριθμού 130 της Αχαρνών στο ρεύμα από Αθήνα προς Πατήσια.
Κατά τις ίδιες πηγές το τροχαίο σημειώθηκε ενώ ο ανήλικος ποδηλάτης διέσχιζε κάθετα την Αχαρνών.
Ο αναβάτης της μηχανής συνελήφθη από αστυνομικούς της άμεσης δράσης ενώ ο ανήλικος που τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».
Ο συλληφθείς αναβάτης υποβλήθηκε σε αλκοτέστ όπου βρέθηκε να έχει υπερβεί το όριο ενώ όπως διαπιστώθηκε δεν είχε δίπλωμα καθώς του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη παράβαση.
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