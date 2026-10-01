Τώρα στην Κρήτη: Νεκρός εντοπίστηκε ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν στο Ρέθυμνο – Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο νησί

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του κτηνοτρόφου από τις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Νεκρός εντοπίστηκε...









Εικόνες βιβλικής καταστροφής στο νησί



Στο έλεος της κακοκαιρίας και σήμερα (01.10.2026) η Κρήτη, με βροχές και καταιγίδες να χτυπούν σφοδρά το νησί. Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, αυτοκίνητα έχουν καλυφθεί από λασπόνερα, γέφυρες γκρεμίστηκαν ενώ υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές.



Λίγο πριν τις 07:00 το πρωί ήχησε το 112 στο Ρέθυμνο με την Πολιτική Προστασία να ζητά τον περιορισμό των μετακινήσεων σε Ζωνιανά, Λιβάδια και τον Μυλοπόταμο. Η κακοκαιρία φέρνει ισχυρές καταιγίδες που ήδη έχουν «παραλύσει» αρκετές περιοχές της Κρήτης, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.



Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στον νομό Ρεθύμνου, ειδικά στα χωριά του Μυλοποτάμου αλλά και στον νομό Ηρακλείου, όπου ο ποταμός Δρακουλιάρης είναι στα όρια της υπερχείλισης.

Στις 10:00 παρά, στάλθηκε νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην περιοχή Μίνωα Πεδιάδας, στο Ηράκλειο ενώ στις 10:15 νέο μήνυμα του 112 ήχησε στο Λασίδι.



Τα φαινόμενα είναι τόσο έντονα που τα ορμητικά νερά στον Μυλοπόταμο παρέσυραν ζευγάρι με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο νοσοκομείο. Στην ίδια περιοχή κατέρρευσε και γέφυρα.

Νεκρός εντοπίστηκε πριν λίγη ώρα ο κτηνοτρόφος που αγνοούνταν συνέπεια της κακοκαιρίας στο Ρέθυμνο. Πληροφορίες λένε πως η σορός του βρέθηκε κοντά σε ρυάκι ενώ μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα αίτια θανάτου του.Τα ίχνη του κτηνοτρόφου χάθηκαν το βράδυ της Τετάρτης, όταν μετέβη στο μαντρί του στις Καρίνες Ρεθύμνου. Αργά το πρωί της Πέμπτης η οικογένειά του δήλωσε την εξαφάνισή του με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, καθώς η περιοχή πλήττονταν από την σφοδρή κακοκαιρία.Στην επιχείρηση εντοπισμού του συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις, με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής.