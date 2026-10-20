Το ψυχολογικό τεστ που όλοι κάνουμε άθελά μας: Τι σημαίνουν τα σχεδιάκια που ζωγραφίζουμε αφηρημένα;

Μιλάς στο τηλέφωνο με μία φίλη/ο σου και η συζήτηση δεν έχει πολύ ενδιαφέρον αλλά εσύ πρέπει να μιλήσεις γιατί έχετε πολύ καιρό να τα πείτε...













Μιλάς στο τηλέφωνο με μία φίλη/ο σου και η συζήτηση δεν έχει πολύ ενδιαφέρον αλλά εσύ πρέπει να μιλήσεις γιατί έχετε πολύ καιρό να τα πείτε ή είσαι στη σχολή σου και ακούς τον καθηγητή να μιλάει βαρετά, χωρίς όρεξη και σε κάνει να βαριέσαι ακόμα πιο πολύ!Είναι συνηθισμένο σε αυτές τις περιπτώσεις αλλά ακόμη και σε άλλες, εσύ να να έχεις μπροστά σου ένα χαρτί και στυλό και να ζωγραφίζεις.Τι σημαίνουν τελικά όλα αυτά τα σχεδιάκια που ζωγραφίζουμε;Κάνε το ακόλουθο τεστ και μάθε πράγματα για τον εαυτό σου που δεν γνώριζες. Δες τα δέκα από τα πιο συνηθισμένα πράγματα που ζωγραφίζουμε, διάλεξε αυτό που ζωγραφίζεις εσύ και μάθε τι σημαίνει.Αφηρημένα σχέδια – Σχέδια που μοιάζουν με πίνακα του Πικάσο και συχνά δεν βγάζουν κάποιο νόημα.Βέλη – Όταν το χαρτί σου μοιάζει με σχέδιο οικονομολόγου ή και χάρτη που δείχνει με βελάκια τη διαδρομή.Κύκλους – Σχηματίζεις συνεχώς μεγάλους ή μικρότερους κύκλους.Λουλούδια – Συχνά φτιάχνεις μαργαρίτες ή άλλα λουλούδια.Γεωμετρικά σχήματα – Τρίγωνα, τετράγωνα, παραλληλόγραμμα και ό, τι άλλο θυμάσαι από το μάθημα της γεωμετρίας.Καρδιές – Τρυπημένες από βελάκια του έρωτα ή μη, οι καρδιές είναι αυτό που συνηθίζεις να φτιάχνεις χωρίς να το καλοσκεφτείς στο χαρτί.Το όνομά σου – Χωρίς να το πολυσκεφτείς, σχηματίζεις το όνομά σου, πολλές φορές και το επίθετο.Παράλληλες ή διασταυρούμενες γραμμές – Σχεδιάζεις ατελείωτες γραμμές, παράλληλες μεταξύ τους ή να διασταυρώνονται;Επαναλαμβανόμενα μοτίβα – Ζιγκ, ζαγκ, κυματάκια και γενικά συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία επαναλαμβάνονται ασταμάτητα στο χαρτί.Αστέρια – Κάνεις αστεράκια μικρά ή μεγάλα!Απαντήσεις:1. Αφηρημένα σχέδια:Κάθε φορά που πιάνεις χαρτί και στυλό το χέρι σου ακολουθεί τη… μεταμοντέρνα σχολή και σχεδιάζεις μεγάλα, αφηρημένα σχέδια που δεν θα έλεγε κανείς πως σημαίνουν και κάτι. Συνήθως κάτι τέτοιο δείχνει πως δεν μπορείς να συγκεντρωθείς τη δεδομένη στιγμή και είσαι “αφηρημένη”! Αν βέβαια τα δημιουργήματά σου είναι προσεκτικά μελετημένα, με σαφείς γραμμές και με τα εσωτερικά κενά γεμισμένα με χρώμα, τότε ακόμη και αν δεν βγαίνει νόημα, το αριστούργημά σου δείχνει άτομο με πάθος και δημιουργικότητα.2. Βέλη:Αν πάλι συνηθίζεις να φτιάχνεις βελάκια, τότε αυτό υποδηλώνει άτομο που ξέρει που θέλει να πάει, γνωρίζει το δρόμο προς την προσωπική του ολοκλήρωση. Εκείνο που πρέπει να παρατηρήσεις είναι φορά προς την οποία δείχνουν τα βέλη στο χαρτί. Αν τα περισσότερα δείχνουν προς την κορυφή, τότε θέλεις διακαώς να φτάσεις εκεί, πράγμα που σημαίνει απόλυτη επιτυχία. Αν πάλι τα βέλη δείχνουν προς όλες τις κατευθύνσεις, μάλλον έχεις αμέτρητες επιλογές και δεν μένει παρά να επιλέξεις ποια θα ακολουθήσεις.3. Κύκλους:Το στυλό σχεδιάζει με μανία κύκλους; Οι μεγάλοι κύκλοι στο χαρτί δείχνουν άτομο εξωστρεφές, ειλικρινές και πρόθυμο να επικοινωνεί με τους άλλους. Παρόλ’ αυτά αν οι κύκλοι εφάπτονται, τότε φαίνεται πως σου λείπει αυτοπεποίθηση! Παρατήρησε αν γέμισες τους κύκλους με χρώμα. Αν ναι, μάλλον αυτή την περίοδο αισθάνεσαι μοναξιά.4. Λουλούδια:Είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα αφηρημένα σχέδια στο χαρτί όταν το μυαλό ταξιδεύει. Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τον καλό καιρό, ούτε έχει σχέση με το γεγονός πως η άνοιξη είναι η αγαπημένη σου εποχή. Τα λουλουδάκια κρύβουν ένα άτομο ευαίσθητο, ιδιαίτερα φιλικό και προστατευτικό. Σου αρέσει να βοηθάς τους άλλους και αυτός είναι ο δικός σου τρόπος να ξεχνάς τις δυσκολίες της δικής σου ζωής. Παρατήρησε τα λουλούδια: Αν μοιάζουν μαραμένα και ξερά, τότε έχεις μια ανησυχία πως μια σχέση (φιλική, ερωτική ή επαγγελματική) ενδέχεται να τελειώσει σύντομα.5. Γεωμετρικά σχήματα:Αν κοιτάξει κανείς το τετραδιάκι δίπλα στο τηλέφωνο, θα δει ατελείωτες σελίδες γεμάτες τετράγωνα, παραλληλόγραμμα και τρίγωνα. Τα γεωμετρικά σχήματα, αν είναι φτιαγμένα με προσοχή και τακτοποιημένα ζωγραφισμένα στο χαρτί, αφορούν σε έναν χαρακτήρα ικανό, με προοπτικές και σχολαστικό. Αν όμως σχεδιάζεις πολλά γεωμετρικά σχήματα το ένα μέσα στο άλλο (τετράγωνα ή τρίγωνα κτλ.), ίσως νιώθεις εγκλωβισμένη και απογοητευμένη από κάτι.6. Καρδιές:Αν δεν είσαι ερωτευμένη, που σε αυτή την περίπτωση το μόνο σχέδιο που βγαίνει στο χαρτί είναι η καρδιά, τότε είσαι σίγουρα αθεράπευτα ρομαντική που περιμένει να ζήσει το δικό της παραμύθι. Όπως και να έχει, ένα χαρτί γεμάτο καρδούλες δείχνει αναμφισβήτητα έντονα συναισθηματικό άτομο.7. Το όνομά σου:Σου έχει τύχει να πάρεις το στυλό και να ξεκινήσεις να γράφεις το όνομά σου; Τις περισσότερες φορές αυτό συμβαίνει σε περιόδους που είσαι στα “κάτω σου”! Το ότι γράφεις το όνομά σου δείχνει πως προσπαθείς να παρηγορήσεις τον εαυτό σου, να φτιάξεις τη διάθεσή σου.8. Παράλληλες ή διασταυρούμενες γραμμές:Παίρνεις το μολύβι και τραβάς μια κόκκινη (που λέει και το τραγούδι) γραμμή. Κι άλλη μια και κάθετες και οριζόντιες. Αν οι γραμμές είναι κατά κύριο λόγο παράλληλες μεταξύ τους, είσαι μια γυναίκα με πολύ έντονο το αίσθημα της ειλικρίνειας. Είσαι άτομο ευθύ, που πάντα θα πει και θα εκδηλώσει χωρίς περιστροφές όσα αισθάνεται. Από την άλλη οι διασταυρούμενες γραμμές δείχνουν αδιέξοδο και ένα αίσθημα πως πνίγεσαι.9. Επαναλαμβανόμενα μοτίβα:Είναι και άλλες φορές που σχεδιάζεις με μανία το ίδιο ακριβώς σχήμα. Αν σχεδιάζεις κάθετες γραμμές ή κυματάκια είσαι άτομο μεθοδικό, υπομονετικό και πάντα έχεις τον έλεγχο όσων κάνεις. Από την άλλη οι ακανόνιστες γραμμές και τα ζιγκ ζαγκ μπορεί να σημαίνουν πως νιώθεις αβεβαιότητα, είσαι ανήσυχη ή θυμωμένη με κάτι.10. Αστέρια:Ζωγραφίζεις τον ουρανό; Είναι πιο βαθύ από αυτό. Τα αστέρια δείχνουν άνθρωπο αισιόδοξο και φιλόδοξο. Έχεις στόχο να διαπρέψεις σε ό, τι κάνεις, σκέφτεσαι συχνά το μέλλον και πάντα έχεις μια δημιουργική ενθουσιώδη ματιά για τα πράγματα.