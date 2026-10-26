Το θράσος του δεν έχει όρια... Ο ισλαμότουκος Ερντογάν ζητάει να σεβαστούμε την κοινή βούληση της τουρκίας και της Λιβύης

Νέο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που αντιδρούν στο τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε τη Δευτέρα (26/10) ο πρόεδρος της Τουρ...

Νέο μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες που αντιδρούν στο τουρκολιβυκό μνημόνιο έστειλε τη Δευτέρα (26/10) ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπερασπιζόμενος τη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο.«Υπενθυμίζω για ακόμη μία φορά σε όσους επιχειρούν να αποκλείσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο ότι αναμένουμε να σεβαστούν την κοινή βούληση της χώρας μας και της Λιβύης», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων İhlas (İHA).Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης να εγκρίνει το μνημόνιο που είχαν υπογράψει Άγκυρα και Τρίπολη το 2019, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο Ερντογάν στράφηκε και κατά των πολιτικών που είχαν επικρίνει στο παρελθόν τη συμφωνία με τη Λιβύη, υποστηρίζοντας ότι πλέον αναγνωρίζουν την ορθότητα των επιλογών της κυβέρνησής του.«Θεωρώ σημαντικό για το μέλλον της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ζωής της χώρας το γεγονός ότι πολιτικοί που μας επέκριναν σφοδρά για τη συμφωνία, ρωτώντας “τι δουλειά έχουμε στη Λιβύη;”, έχουν φτάσει σήμερα στο σημείο να αναγνωρίζουν το δίκιο μας», ανέφερε, σύμφωνα με το İHA.Η Άγκυρα παρουσιάζει την πρόσφατη απόφαση του λιβυκού κοινοβουλίου ως επιβεβαίωση της στρατηγικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, επιμένοντας ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών.