Basketgate: Στη φυλακή και ο Ηλίας Κορομηλάς – Ελεύθεροι με βραχιολάκι οι Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης

Στη φυλακή οδηγούνται μετά τις πολύωρες απολογίες τους ο Ηλίας Κορομηλάς και ελεύθεροι με κατ’ οίκον περιορισμό και βραχιολάκι αφέθηκαν η...

Ο κύκλος των απολογιών των έξι συλληφθέντων έκλεισε με τέσσερις προφυλακίσεις των Πέτρου Παπαπέτρου, Ευάγγελου Λιόλιου, Γιώργου Μαυραγάνη, και Ηλία Κορομηλά και ως δράστες της υπόθεσης που συντάραξε το ελληνικό μπάσκετ με στημένους αγώνες σε όλες τις βαθμίδες πρωταθλημάτων από το 2016 έως σήμερα.Οι Βασιλική Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοίδης έχουν τον περιοριςτικο όρο της μη ενασχόλησης με το μπάσκετ με οποιονδήποτε τρόπο.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρχιδιαιτητής υποστήριξε απολογούμενος ότι δεν συμμετείχε στην κεντρική επιτροπή διαιτησίας και δεν είχε λόγο στην επιλογή διαιτητών.«Ουδέποτε υπήρξα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (Κ.Ε.Δ.), ούτε είχα οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή συμμετοχή στην επιλογή, τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών σε αγώνες. Οι σχετικές αποφάσεις ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια όργανα διαιτησίας. Συνεπώς, ουδεμία αρμοδιότητα είχα ως προς τον ορισμό ή την αντικατάσταση διαιτητών, αλλά ούτε και θα μπορούσα να έχω εκ της θέσεως και των καθηκόντων μου, να ασκώ εν τοις πράγμασι αποφασιστική επιρροή στη διαδικασία επιλογής και ορισμού διαιτητών», φέρεται να ανέφερε στην απολογία του ο πρώην διαιτητής και ειδικός σε θέματα διαιτησίας.Ο Ηλίας Κορομηλάς, που αντιμετωπίζει κατηγορίες δωροδοκίας και δωροληψίας σε 9 περιπτώσεις δήλωσε αθώος και μπλεγμένος μόνο μέσω αναφορών τρίτων προσώπων.«Ουδεμία συμμετοχή είχα στις αποδιδόμενες σε εμένα πράξεις, τις οποίες αρνούμαι κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Οι σε βάρος μου κατηγορίες στηρίζονται ουσιαστικά στις καταθέσεις δύο και μόνο προσώπων, χωρίς να προκύπτουν συγκεκριμένα αντικειμενικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την προσωπική μου εμπλοκή στις καταγγελλόμενες ενέργειες», υποστήριξε σχετικά.Από την πλευρά του, ο Τάσος Πηλοΐδης αρνήθηκε τις δύο καταγγελίες για δωροληψία του και μηνύει τον επιχειρηματία και έναν από τους μάρτυρες- κλειδιά και πρώην ιδιοκτήτη δύο ομάδων μπάσκετ για ψευδή κατάθεση. Ο κατηγορούμενος παίρνει θέση και για την καταγγελία που τον αφορά για τον αγώνα με τις δύο τεχνικές ποινές στον Παναγιώτη Γιαννάκη, υποστηρίζοντας ότι «δε θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο στον Παναγιώτη Γιαννάκη», τον οποίο χαρακτήρισε «θρύλο του ελληνικού μπάσκετ».Αθώα δήλωσε και η κατηγορούμενη Βάσω Τσαρούχα, για τις 13 αποδιδόμενες καταγγελίες για δωροληψία της για περίεργα….σφυρίγματα. Η μοναδική εν ενεργεία διαιτητής απέδωσε τα καταγγελόμενα σε αντιπαλότητα με παράγοντες του μπάσκετ.Μετά τις απολογίες των έξι συλληφθέντων, η ανακριτική έρευνα για τα στημένα του μπάσκετ περνά στο επόμενο στάδιο, με τον ανακριτή να εξετάζει πολύ προσεκτικά τις καταθέσεις και τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία με σκοπό να αποφασίσει αν θα πρέπει να τεθούν και νέα πρόσωπα στο «κάδρο» των κατηγορουμένων.