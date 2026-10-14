Ε ΔΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ... Μάθαμε από πού βγαίνει η φράση «το κρίμα στο λαιμό σου»













Ήξερες όμως από πού προέρχεται και το γιατί;Η φράση γεννήθηκε πριν από πολλά χρόνια και συγκεκριμένα στη βυζαντινή εποχή.Τότε που όταν κάποιος πλούσιος καταδικαζόταν να μπει στη φυλακή, είχε δικαίωμα να βάλει κάποιον άλλο στη θέση του, τον οποίο, βέβαια πλήρωνε πλουσιοπάροχα.Το δικαίωμα αυτό το είχαν μόνο όσοι καταδικάζονταν λιγότερο από ένα χρόνο.Οι άνθρωποι αυτοί, που δέχονταν να μπουν στη φυλακή, ονομάζονταν «κριματάρηδες», επειδή έπαιρναν τα αμαρτήματα των άλλων πάνω τους.Από τότε έμεινε και η φράση «το κρίμα στο λαιμό του».