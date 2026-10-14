Γερμανία: Καθολική και Ευαγγελική εκκλησία ετοιμάζουν κοινό σχέδιο ενδεχόμενου πολέμου – Στήριξη σε οικογένειες και στρατιώτες

Η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία προετοιμάζουν το πλαίσιο της δράσης τους για ένα ενδεχόμενο πολέμου ή άλλης σοβαρής κρί...



Οι δύο Εκκλησίες ξεκίνησαν κοινή διαδικασία προετοιμασίας το 2024 και δημοσιοποίησαν αρχικό πλαίσιο τον Μάρτιο του 2026.

Το έγγραφο προβλέπει αυξημένη ανάγκη στήριξης σε στρατό, νοσοκομεία και οικογένειες σε περίπτωση πολέμου.

Η προετοιμασία περιλαμβάνει επίσης κηδείες, ενημέρωση συγγενών για θανάτους και στήριξη ανθρώπων με τραυματικές εμπειρίες.

Πρόκειται για βάση περαιτέρω συζήτησης, όχι για ολοκληρωμένο και οριστικά εφαρμοσμένο σχέδιο.



Το κοινό σχέδιο των δύο Εκκλησιών



Η συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Γερμανίας δεν περιορίζεται στον στρατό και τις κρατικές υπηρεσίες. Η μεταβολή του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ευρώπη, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα, έχει ενισχύσει και τον προβληματισμό για την προστασία του άμαχου πληθυσμού.



Στο πλαίσιο αυτό, η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία ξεκίνησαν το 2024 κοινή επεξεργασία του ρόλου που θα μπορούσαν να αναλάβουν. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσίασαν ένα «Πλαίσιο για την ποιμαντική φροντίδα και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση έντασης, συμμαχικής ή εθνικής άμυνας», το οποίο προορίζεται να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω συζητήσεις και σχεδιασμό.





Η κοινωνική τους παρουσία παραμένει σημαντική παρά τη μείωση των πιστών τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος του 2025 οι δύο Εκκλησίες αριθμούσαν μαζί περισσότερα από 36 εκατομμύρια μέλη στη Γερμανία, γεγονός που εξηγεί γιατί εξετάζουν τον ρόλο τους και πέρα από τις συνηθισμένες θρησκευτικές δραστηριότητες.



Στρατιώτες, νοσοκομεία και οικογένειες στο επίκεντρο



Το εκκλησιαστικό έγγραφο λαμβάνει ως σημείο αναφοράς το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανίας» (Operationsplan Deutschland) του γερμανικού υπουργείου Άμυνας. Στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης των υποχρεώσεων συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, η Γερμανία αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικός κόμβος μεταφορών και επιμελητείας. Τα αντίστοιχα σενάρια περιλαμβάνουν μεταφορές τραυματιών και νεκρών, καθώς και μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις προσφύγων.



Οι Εκκλησίες εκτιμούν ότι σε τέτοιες συνθήκες θα αυξανόταν σημαντικά η ανάγκη ποιμαντικής υποστήριξης στις ένοπλες δυνάμεις και στα νοσοκομεία. Παράλληλα εξετάζουν τη συνδρομή τους στην τέλεση κηδειών, στη στήριξη κρατουμένων ή αιχμαλώτων και στη δύσκολη διαδικασία ενημέρωσης συγγενών για την απώλεια δικών τους ανθρώπων.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης σε όσους θα επέστρεφαν έχοντας υποστεί ψυχικό τραύμα. Η σχετική πρόβλεψη δεν αφορά κάποιο ήδη καταγεγραμμένο περιστατικό, αλλά ανάγκες που οι συντάκτες θεωρούν πιθανές στο συγκεκριμένο σενάριο κρίσης.



Ποιες δράσεις προβλέπονται για τους αμάχους



Για τον άμαχο πληθυσμό το πλαίσιο προβλέπει ειδικές θρησκευτικές ακολουθίες και εκδηλώσεις, με αναφορές στην ειρήνη, στον ανθρώπινο πόνο και στην προσευχή για την κοινωνία και τους στρατιώτες. Η στόχευση είναι να υπάρχουν δυνατότητες πνευματικής στήριξης σε περιόδους αβεβαιότητας και απώλειας.



Οι συζητήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά στρατιωτική σύγκρουση. Το ίδιο κείμενο εξετάζει και άλλα σενάρια, όπως μεγάλες καταστροφές και περιστατικά με εκτεταμένες ανθρώπινες απώλειες. Έτσι, η προετοιμασία συνδέεται ευρύτερα με την αντιμετώπιση κρίσεων.



Γιατί γίνεται λόγος για «πνευματικό επιχειρησιακό σχέδιο»



Ανάμεσα στους συντάκτες βρίσκεται ο Ευαγγελικός στρατιωτικός επίσκοπος Bernhard Felmberg, ο οποίος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η ποιμαντική φροντίδα πρέπει να προετοιμάζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει το εγχείρημα «πνευματικό επιχειρησιακό σχέδιο», παραπέμποντας στον αντίστοιχο σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων.



Ο χαρακτηρισμός περιγράφει τον προσανατολισμό της προετοιμασίας και δεν αποτελεί ένδειξη ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο για πόλεμο. Το δημοσιοποιημένο κείμενο παραμένει έγγραφο εργασίας, πάνω στο οποίο οι δύο Εκκλησίες συνεχίζουν να συζητούν τον πιθανό ρόλο τους. Η συζήτηση για την αμυντική ετοιμότητα της Γερμανίας δεν περιορίζεται στον στρατό και τις κρατικές υπηρεσίες. Η μεταβολή του περιβάλλοντος ασφαλείας στην Ευρώπη, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις πυρηνικές απειλές από τη Μόσχα, έχει ενισχύσει και τον προβληματισμό για την προστασία του άμαχου πληθυσμού.Στο πλαίσιο αυτό, η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία ξεκίνησαν το 2024 κοινή επεξεργασία του ρόλου που θα μπορούσαν να αναλάβουν. Τον Μάρτιο του 2026 παρουσίασαν ένα «Πλαίσιο για την ποιμαντική φροντίδα και την άμεση παρέμβαση σε περίπτωση έντασης, συμμαχικής ή εθνικής άμυνας», το οποίο προορίζεται να αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω συζητήσεις και σχεδιασμό.Η κοινωνική τους παρουσία παραμένει σημαντική παρά τη μείωση των πιστών τα τελευταία χρόνια. Στο τέλος του 2025 οι δύο Εκκλησίες αριθμούσαν μαζί περισσότερα από 36 εκατομμύρια μέλη στη Γερμανία, γεγονός που εξηγεί γιατί εξετάζουν τον ρόλο τους και πέρα από τις συνηθισμένες θρησκευτικές δραστηριότητες.Το εκκλησιαστικό έγγραφο λαμβάνει ως σημείο αναφοράς το «Επιχειρησιακό Σχέδιο Γερμανίας» (Operationsplan Deutschland) του γερμανικού υπουργείου Άμυνας. Στο ενδεχόμενο ενεργοποίησης των υποχρεώσεων συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, η Γερμανία αναμένεται να λειτουργήσει ως σημαντικός κόμβος μεταφορών και επιμελητείας. Τα αντίστοιχα σενάρια περιλαμβάνουν μεταφορές τραυματιών και νεκρών, καθώς και μεγάλης κλίμακας μετακινήσεις προσφύγων.Οι Εκκλησίες εκτιμούν ότι σε τέτοιες συνθήκες θα αυξανόταν σημαντικά η ανάγκη ποιμαντικής υποστήριξης στις ένοπλες δυνάμεις και στα νοσοκομεία. Παράλληλα εξετάζουν τη συνδρομή τους στην τέλεση κηδειών, στη στήριξη κρατουμένων ή αιχμαλώτων και στη δύσκολη διαδικασία ενημέρωσης συγγενών για την απώλεια δικών τους ανθρώπων.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης σε όσους θα επέστρεφαν έχοντας υποστεί ψυχικό τραύμα. Η σχετική πρόβλεψη δεν αφορά κάποιο ήδη καταγεγραμμένο περιστατικό, αλλά ανάγκες που οι συντάκτες θεωρούν πιθανές στο συγκεκριμένο σενάριο κρίσης.Για τον άμαχο πληθυσμό το πλαίσιο προβλέπει ειδικές θρησκευτικές ακολουθίες και εκδηλώσεις, με αναφορές στην ειρήνη, στον ανθρώπινο πόνο και στην προσευχή για την κοινωνία και τους στρατιώτες. Η στόχευση είναι να υπάρχουν δυνατότητες πνευματικής στήριξης σε περιόδους αβεβαιότητας και απώλειας.Οι συζητήσεις δεν αφορούν αποκλειστικά στρατιωτική σύγκρουση. Το ίδιο κείμενο εξετάζει και άλλα σενάρια, όπως μεγάλες καταστροφές και περιστατικά με εκτεταμένες ανθρώπινες απώλειες. Έτσι, η προετοιμασία συνδέεται ευρύτερα με την αντιμετώπιση κρίσεων.Ανάμεσα στους συντάκτες βρίσκεται ο Ευαγγελικός στρατιωτικός επίσκοπος Bernhard Felmberg, ο οποίος έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η ποιμαντική φροντίδα πρέπει να προετοιμάζεται για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει το εγχείρημα «πνευματικό επιχειρησιακό σχέδιο», παραπέμποντας στον αντίστοιχο σχεδιασμό των ενόπλων δυνάμεων.Ο χαρακτηρισμός περιγράφει τον προσανατολισμό της προετοιμασίας και δεν αποτελεί ένδειξη ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί κάποιο σχέδιο για πόλεμο. Το δημοσιοποιημένο κείμενο παραμένει έγγραφο εργασίας, πάνω στο οποίο οι δύο Εκκλησίες συνεχίζουν να συζητούν τον πιθανό ρόλο τους.

Η Καθολική και η Ευαγγελική Εκκλησία στη Γερμανία προετοιμάζουν το πλαίσιο της δράσης τους για ένα ενδεχόμενο πολέμου ή άλλης σοβαρής κρίσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πνευματική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στρατιωτών, τραυματιών και αμάχων, με ένα κοινό έγγραφο εργασίας που εξετάζει τις ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να προκύψουν σε κατάσταση αυξημένης έντασης ή συλλογικής άμυνας.