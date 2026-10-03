Το τερμάτισαν... Τρίπολη: Της είπαν ότι ο γιος της είχε τροχαίο και την απήγαγαν – Την μετέφεραν στην Αττική

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μια απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή της Τρίπολης, καθώς μια γυναίκα φέρεται να έπεσε θύμα οργανωμένου σχεδί...



Η τηλεφωνική επικοινωνία που κινητοποίησε τις Αρχές



Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση αποτέλεσε η επικοινωνία της γυναίκας με τον γιο της.



Κατάφερε να του τηλεφωνήσει και να του περιγράψει τι είχε συμβεί. Εκείνος ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει επιχείρηση για τον εντοπισμό της.



Η γυναίκα εντοπίστηκε τελικά στην Αττική.



Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με το ποιοι βρίσκονταν πίσω από την τηλεφωνική απάτη, ποιοι συμμετείχαν στη μεταφορά της και τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την Αρκαδία προς την Αττική.



Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα δεν έχει ακόμη καταφέρει, λόγω της κατάστασής της, να δώσει πλήρη κατάθεση στις Αρχές, γεγονός που δυσκολεύει την πλήρη ανασύσταση των γεγονότων.

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μια απόπειρα τηλεφωνικής απάτης στην περιοχή της Τρίπολης, καθώς μια γυναίκα φέρεται να έπεσε θύμα οργανωμένου σχεδίου και να μεταφέρθηκε από την Αρκαδία στην Αττική.Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη 1/10, όταν η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από αγνώστους. Οι δράστες φέρεται να επικαλέστηκαν τροχαίο στο οποίο υποτίθεται ότι είχε εμπλακεί συγγενικό της πρόσωπο, επιχειρώντας να την εξαπατήσουν, σύμφωνα με το arcadiaportal.Η γυναίκα, ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και διέκοψε την επικοινωνία.Οι άγνωστοι δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα επικοινώνησαν ξανά μαζί της, αυτή τη φορά εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί.Σύμφωνα με τις πληροφορίες, της ανέφεραν ότι χρειαζόταν να μεταβεί σε αστυνομική υπηρεσία προκειμένου να δώσει κατάθεση σχετικά με την υπόθεση του υποτιθέμενου τροχαίου.Μάλιστα, φέρεται να την ενημέρωσαν ότι θα έστελναν όχημα για να την παραλάβει από την περιοχή όπου βρισκόταν.Η γυναίκα επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο, χωρίς να γνωρίζει ότι ο προορισμός της δεν ήταν κάποια αστυνομική υπηρεσία. Το όχημα κινήθηκε προς την Αττική, με τη γυναίκα να μεταφέρεται μακριά από την περιοχή της Τρίπολης.Το περιστατικό διερευνάται πλέον ως υπόθεση αρπαγής, ενώ οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν την ταυτότητα των δραστών και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η μεταφορά.