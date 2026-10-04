Τραγωδία στην Καβάλα: Δύο οι νεκροί από σύγκρουση ηλεκτρικού πατινιού με μηχανή

Υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Καβάλα. Λίγες ώρες νωρ...

Υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του οδηγός ηλεκτρικού πατινιού που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο που σημειώθηκε στην Καβάλα. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 34χρονος οδηγός της μηχανής που συγκρούστηκε με το πατίνιΤο τροχαίο δυστύχημα έγινε το Σάββατο στην περιοχή της Νέας Περάμου στην Καβάλα στον δρόμο προς Αμμολόφους. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε σφοδρά με τον αναβάτη του ηλεκτρικού πατινιού με αποτέλεσμα και οι δύο να εκτοξευτούν μέτρα μακριά και να τραυματιστούν σοβαρά.Και οι δύο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Καβάλας με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατο του 36χρονου.Ο 36χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αλλά δεν τα κατάφερε. Τις συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνήσει η Τροχαία Καβάλας.