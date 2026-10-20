Γιατί οι εξωγήινοι μπορεί να ήρθαν στη Γη και να έφυγαν; Τι υποστηρίζει καθηγητής αστρονομίας και αστροφυσικής του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια

Υπήρχε εξωγήινη ζωή στη Γη; Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο καθηγητής αστρονομίας και αστροφυσικής του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, Τζέισο...



Υπήρχε εξωγήινη ζωή στη Γη; Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο καθηγητής αστρονομίας και αστροφυσικής του πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, Τζέισον Ράιτ.











Σύμφωνα με τον Ράιτ η Γη φιλοξένησε μια περίοδο, πολύ πριν την ανθρωπότητα, εξωγήινη ζωή που ήταν τεχνολογικά προηγμένη, όμως στη συνέχεια εξαφανίστηκε.











Μάλιστα, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο «είδος» μπορούσε να ζήσει στη Γη, την Αφροδίτη ή και τον Άρη. Μάλιστα, θεωρεί ότι το συγκεκριμένο «είδος» μπορούσε να ζήσει στη Γη, την Αφροδίτη ή και τον Άρη.



Όπως λέει, τα ίχνη τους μπορεί να είναι ανιχνεύσιμα κάτω από ορισμένες επιφάνειες αυτών των πλανητών.



Όσο για το λόγο που εξαφανίστηκαν;



Ο Ράιτ υποστηρίζει ότι υπήρξε κάποιο δραματικό συμβάν, όπως κατακλυσμοί ή βροχή κομητών, αλλά σε ολόκληρο το ηλιακό μας σύστημα το οποίο εξαφάνισε το συγκεκριμένο είδος.





Αλλά ακόμα και χωρίς κάποιο ιδιαίτερα συμβάν, οι εξωγήινοι είναι πιθανό απλά να εγκατέλειψαν το σύστημά μας γιατί έπαψαν να είναι πια τόσο τεχνολογικά εξελιγμένοι ή να αποφάσισαν να «κατακτήσουν» άλλους γαλαξίες.



newmoney







