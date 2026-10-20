Σε απόγνωση οι αρτοποιοί μετά από 1.500 λουκέτα – Επιστολή στον πρωθυπουργό για επιδότηση του ενεργειακού κόστους

Με ήδη 1.500 αρτοποιεία να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, ζητά την άμεση θέσπιση έκτακτης κρατικής επιδότησης για το ενεργειακό κόστο...

Με ήδη 1.500 αρτοποιεία να έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, ζητά την άμεση θέσπιση έκτακτης κρατικής επιδότησης για το ενεργειακό κόστος η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, σε ανοιχτή επιστολή προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.Στην επιστολή της, η ομοσπονδία τονίζει ότι η εκτόξευση του ενεργειακού κόστους, σε συνδυασμό με την άνοδο των λειτουργικών δαπανών και τον ανταγωνισμό από τα καταστήματα bake off δυσχεραίνουν σοβαρά τη λειτουργία των παραδοσιακών αρτοποιείων, τα οποία ζητούν άμεση βοήθεια με την μορφή επιδότησης για να μην κλείσουν περισσότεροι φούρνοι.Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ένωσης, περίπου 1.500 αρτοποιεία έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια.Στην επιστολή γίνεται λόγος για τη μεσοσταθμική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τον Αύγουστο άγγιξε τα 155,083 ευρώ ανά μεγαβατώρα, και τον Σεπτέμβριο ανέβηκε στα 187,567 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Για τον Οκτώβριο, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η τιμή θα ξεπεράσει τα 190 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξάνοντας περαιτέρω τα λειτουργικά κόστη των αρτοποιείων.Η ομοσπονδία υπενθυμίζει ότι την περίοδο 2024-2025 είχε θεσπιστεί επιδότηση 0,04 ευρώ ανά κιλοβατώρα στον κλάδο της αρτοποιίας, η οποία ήταν μάλιστα αυξημένη κατά 50% σε σχέση με την ενίσχυση που δόθηκε στις υπόλοιπες επιχειρήσεις.Ταυτόχρονα, είχαν υπάρξει παρεμβάσεις στήριξης της ηλεκτρικής ενέργειας ήδη από το 2022.Τι ζητά η ομοσπονδίαΗ επιστολή τονίζει ότι αυτή την περίοδο που το ενεργειακό κόστος έχει διογκωθεί ραγδαία, δεν έχει προβλεφθεί μέχρι στιγμής παρόμοιο σχέδιο στήριξης. Η ομοσπονδία κάνει σαφές ότι η χρήση ενέργειας σε βιώσιμες τιμές συνιστά θεμέλιο για την ύπαρξη και την λειτουργία των φούρνων «της γειτονιάς» και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.Παράλληλα, αναφέρεται ότι η ομοσπονδία έχει επιμείνει στα προβλήματα που βιώνει με αιτήματα στην κυβέρνηση, τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια υπουργεία.Με την επιστολή της, η ομοσπονδία καλεί τον πρωθυπουργό σε συνάντηση, καθώς και σε θέσπιση επιδότησης οικονομικής ενίσχυσης αρτοποιείων για το ενεργειακό κόστος, ώστε να γίνουν κατανοητά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η βιοτεχνική αρτοποιία και να βρεθούν λύσεις για τη βιωσιμότητα του κλάδου