Στην Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στη Νότιο Ιορδανία η επίθεση με τους επτά νεκρούς! Δέκα οι τραυματίες, δύο οι δράστες...

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ένοπλη επίθεση στο εσωτερικό Ελληνορθόδοξης εκκλησίας στην επαρχία Κάρακ της νότιας Ιορ...





Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ένοπλη επίθεση στο εσωτερικό Ελληνορθόδοξης εκκλησίας στην επαρχία Κάρακ της νότιας Ιορδανίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε πηγή της ιορδανικής ασφαλείας στη δημόσια τηλεόραση της Ιορδανίας την Παρασκευή 23/10.Η ίδια πηγή ανέφερε στο επίσημο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ-Μαμλάκα ότι «τουλάχιστον επτά άνθρωποι πέθαναν από τους πυροβολισμούς στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Χαμούντ στο Κάρακ, ενώ περίπου άλλοι 10 τραυματίστηκαν, ορισμένοι εκ των οποίων σοβαρά», όταν δύο άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ στο εσωτερικό του ναού, όπως μεταδίδουν οι Αρχές.Οι Ελληνορθόδοξοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια κηδείας σε Ελληνορθόδοξη εκκλησία στην επαρχία Κάρακ της Ιορδανίας την Παρασκευή 23/10, σύμφωνα με το Πρακτορείο Ειδήσεων Πέτρα.Το Κάρακ απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Αμμάν.Η Διεύθυνση Δημόσιας Ασφάλειας της Ιορδανίας επιβεβαίωσε την ύπαρξη νεκρών και τραυματιών σε εκκλησία στο Κάρακ, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Αλ-Μακάρ, ωστόσο η ανακοίνωση που επικαλέστηκε δεν διευκρίνιζε τον ακριβή αριθμό των θυμάτων.Το Ερέμ Νιουζ, επικαλούμενο την τηλεόραση Αλ-Μαμλάκα, μεταδίδει επτά νεκρούς.Ξεχωριστές τοπικές αναφορές έκαναν λόγο για 10 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων σε κρίσιμη κατάσταση.Παρέμενε ασαφές εάν τα στοιχεία αυτά αντιπροσώπευαν ξεχωριστούς απολογισμούς θυμάτων ή διαδοχικές ενημερώσεις.Οι αναφορές ταυτοποίησαν την τοποθεσία ως την Εκκλησία Χαμούντ.Δύο ένοπλοι φέρονται να βγήκαν από ένα όχημα και να άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της κηδείας, πριν οι υπηρεσίες ασφαλείας αρχίσουν να τους καταδιώκουν.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμεντ Μομάνι δήλωσε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας επιχειρούν στο πεδίο και θα δημοσιοποιήσουν πληροφορίες μόλις αυτές επαληθευτούν.Ο ίδιος κάλεσε το κοινό να βασίζεται σε επίσημες πηγές και να επιτρέψει στους ερευνητές να επιτελέσουν το έργο τους.Οι αναφορές που εξετάστηκαν δεν διακρίβωσαν κάποιο κίνητρο ούτε ταυτοποίησαν τους επιτιθέμενους.Οι Αρχές δεν είχαν επιβεβαιώσει εάν η ένοπλη επίθεση συνδεόταν με προσωπική διαφορά ή με άλλη αιτία.Οι δυνάμεις ασφαλείας καταδιώκουν τους δράστες, σύμφωνα με ιορδανικά Μέσα.Στη θανατηφόρα ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε 23 Οκτωβρίου 2026, κατά τη διάρκεια κηδείας στον ναό του χωριού Χαμούντ στην επαρχία Κάρακ της Ιορδανίας, σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος ναός στο χωριό Χαμούντ είναι Ελληνορθόδοξη εκκλησία (υπαγόμενη διοικητικά και πνευματικά στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων).Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Αλ-Μαμλάκα ότι οι ένοπλοι, οι οποίοι έφτασαν με όχημα, πυροβολούσαν αδιάκοπα επί πέντε λεπτά πριν τραπούν σε φυγή από τον ναό.Μεταξύ 150 και 200 ατόμων βρίσκονταν εντός και γύρω από την εκκλησία εκείνη την ώρα, σύμφωνα με τον μάρτυρα, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν ηλικίας μεταξύ 50 και 70 ετών.Το Κάρακ φιλοξενεί μια σημαντική χριστιανική κοινότητα στο μουσουλμανικής πλειονότητας βασίλειο.Με τις αυστηρότερες των ποινών θα αντιμετωπιστεί η τρομοκρατική ενέργεια που έπληξε το Αλ-Καράκ, διαμήνυσε ο Βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, υπογραμμίζοντας ότι όποιος αυταπατήθηκε πως οι σφαίρες της προδοσίας μπορούν να διασπάσουν τις τάξεις των Ιορδανών, είδε τις επιδιώξεις του να συντρίβονται μπροστά στη σθεναρότητα και την ενότητα του έθνους.Όπως τόνισε, όλοι οι Ιορδανοί, από τον βορρά έως τον νότο, παραμένουν ενωμένοι στην ίδια γη και στην ίδια κοινή στάση, χωρίς περιθώριο για καμία προδοσία.Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των μαρτύρων και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, διακηρύσσοντας πως το αίμα κάθε Ιορδανού είναι πολύτιμο και ότι το κράτος θα πατάξει με σιδηρά πυγμή όποιον τολμήσει να επιβουλευτεί τη χώρα.Έγραψε:«Θα αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατική ενέργεια που έπληξε το Αλ-Καράκ με τις αυστηρότερες των ποινών.»Όποιος δε αυταπατήθηκε ότι οι σφαίρες της προδοσίας μπορούν να διασπάσουν τις τάξεις των Ιορδανών, είδε τις επιδιώξεις του να συντρίβονται αδόκητα μπροστά στη σθεναρότητα και την ενότητά μας.»Όλοι οι Ιορδανοί, από τον βορρά έως τον νότο της πατρίδας, είμαστε μέτοχοι της ίδιας γης και της ίδιας στάσης, και καμία προδοσία δεν πρόκειται να διεισδύσει ανάμεσά μας.