Προφυλακιστέος ο Παπαπέτρου για τα στημένα στο μπάσκετ! Είπε πως ειναι αποταμιεύσεις τα 820 χιλιάρικα που βρέθηκαν σπίτι του...

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Πα...



Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κατηγορούμενος διαιτητής επιχείρησε να δικαιολογήσει τη νόμιμη απόκτηση των χρημάτων που βρέθηκαν στο σπίτι του, ενώ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξή του σε χειραγώγηση παιχνιδιών.



Ο Πέτρος Παπαπέτρου, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν μετρητά που ξεπερνούν τις 820.000 ευρώ, κατά την απολογία του, προσκόμισε στοιχεία των ετών από το 2001 έως και το 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τα χρήματα αποτελούν αποταμιεύσεις από τις πολυετείς αμοιβές του ως διαιτητής, καθώς είχε εισοδήματα που αγγίζουν το 1,5 εκατ. ευρώ από την εργασία του ως διαιτητή, καθώς και στο δασαρχείο και από οικογενειακά εισοδήματα.



Οι 820.000 ευρώ εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν στην κατοικία του κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.



Όπως είπε, ζει στην Κατερίνη σε ιδιόκτητο σπίτι, δεν έχει πολλά έξοδα και όντως ήθελε ένα μέρος των χρημάτων αυτών να τα έχει στο σπίτι σε μετρητά. Μέσα στα χρόνια συγκέντρωσε αυτό το ποσό, το οποίο υποστηρίζει ότι δικαιολογείται απολύτως.



Για τις καταγγελίες σε βάρος του από συγκεκριμένο μάρτυρα ότι τέσσερις φορές δωροδοκήθηκε, προσκόμισε στοιχεία ότι το χρονικό διάστημα των συναντήσεων, τουλάχιστον για δύο εξ αυτές, βρισκόταν αλλού, αρνούμενος κατηγορηματικά και για τις άλλες δύο ότι έχει οποιαδήποτε σχέση.



Αναφορικά με τον καταγγέλλοντα μάρτυρα, υποστηρίζει ότι είναι αναξιόπιστος.



Σε δηλώσεις του, ο δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ορέστης Γεωργιάδης, συνήγορος υπεράσπισης του πρώην διαιτητή, είπε ότι ο εντολέας του αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση των στημένων αγώνων, χαρακτήρισε το κατηγορητήριο «σαθρό» και υποστήριξε ότι τα εισοδήματα του Πέτρου Παπαπέτρου προέρχονται από την οικογένειά του, την επαγγελματική του δραστηριότητα και αγοραπωλησίες ακινήτων.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο πρώην διαιτητής Πέτρος Παπαπέτρου, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ.