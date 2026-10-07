Δεν αφορά τα σχολεία, ανεξέλεγκτη μετανάστευση και Ισλάμ πάνε να καταλάβουν μια κάποτε σπουδαία χώρα, λέει ο Τραμπ για την Γαλλία

H αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της Γαλλίας σήμερα, καθώς μαθητές, εκπ...

H αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει την πρόσβαση σε λύκεια της Γαλλίας σήμερα, καθώς μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς κατέκλυσαν τους δρόμους, στη μαζικότερη ημέρα κινητοποιήσεων στο πλαίσιο ενός κύματος διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις προσωπικού και τις συνθήκες στις σχολικές αίθουσες.Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι το «Ισλάμ» και η «ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση» ευθύνονται για τις μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία.«Αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία δεν είναι τίποτα περισσότερο από ανεξέλεγκτη μαζική μετανάστευση. Δεν αφορά σχολεία, πρόκειται για το Ισλάμ που προσπαθεί να καταλάβει μια κάποτε σπουδαία χώρα!» έγραψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στο Truth Social.Στη Μασσαλία και τη Νάντη, διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ όπου αναγράφονταν συνθήματα όπως «Το κράτος έχει σκοτώσει την εθνική εκπαίδευση», σε διαδηλώσεις οι οποίες στο μεγαλύτερο μέρος τους διεξήχθησαν σε ειρηνικό κλίμα. Στην Τουλούζη, γονείς κρατούνταν χέρι χέρι στην κεφαλή μιας πορείας στους δρόμους της πόλης.Όμως, στο Στρασβούργο, τη Λυόν και τη Ρεν, βίαια επεισόδια καταγράφηκαν κατά διαστήματα στις διαδηλώσεις, με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων και διαδηλωτές να ανάβουν φωτιές στους δρόμους και να εκτοξεύουν αντικείμενα.