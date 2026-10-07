Ινδονησία: Δύο νησιά εμφανίσθηκαν μετά τις εκρήξεις του ηφαιστείου Ανάκ Κρακατάου

Δύο νέα νησιά εμφανίσθηκαν κοντά στο ινδονησιακό ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, έπειτα από σειρά εκρήξεων τον περασμένο μήνα που είχαν παραλύσ...
Δύο νέα νησιά εμφανίσθηκαν κοντά στο ινδονησιακό ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, έπειτα από σειρά εκρήξεων τον περασμένο μήνα που είχαν παραλύσει το κύριο αεροδρόμιο της χώρας, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος.
#Internacionales
Tras una serie de erupciones del volcán Anak Krakatoa, en Indonesia, se formó una nueva isla de 30.3 hectáreas bautizada como Cucú Krakatau o “Nieto de Krakatoa”.
Expertos aclararon que esta acumulación de tierra no constituye un nuevo volcán independiente. pic.twitter.com/wnIIfD7maK
— El Clarín (@SVElClarin) September 28, 2026
🌋 IMPRESIONANTE ERUPCIÓN DEL ANAK KRAKATAU EN INDONESIA 🇮🇩
El volcán Anak Krakatau volvió a mostrar su fuerza con una potente actividad eruptiva.
La columna de ceniza alcanzó hasta 15 kilómetros de altura, obligando al cierre temporal de varios aeropuertos.
El volcán… pic.twitter.com/tjhS1JXuy5— José Díaz (@JJDiazMachuca) September 8, 2026
Τα νησιά βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το όρος Ανάκ Κρακατάου, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες, ανέφερε το Κέντρο Ηφαιστειολογίας και Μετριασμού Γεωλογικών Κινδύνων (PVMBG).
«Βάσει της ανάλυσης δορυφορικών φωτογραφιών Sentinel, δύο σχηματισμοί που μοιάζουν με μικρά νησιά είναι ορατοί γύρω από το όρος Ανάκ Κρακατάου», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπεύθυνη της υπηρεσίας Ρίτα Σουσιλαουάτι.
Είναι πολύ νωρίς για να χαρακτηρισθούν τα νησιά αυτά «παιδιά» ή «εγγόνια» του όρους Ανάκ Κρακατάου, πρόσθεσε η Ρίτα, διευκρινίζοντας ακόμα ότι τα δύο νησιά, που έχουν αναδυθεί, μπορεί να μην διαρκέσουν, καθώς ενδέχεται να διαβρωθούν από τα κύματα.
Το ηφαίστειο Ανάκ Κρακατάου, που σημαίνει «παιδί του Κρακατόα», βρίσκεται ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, σε απόσταση 150 χιλιομέτρων ανατολικά της Τζακάρτα.
Εξερράγη στις αρχές Σεπτεμβρίου προκαλώντας το κλείσιμο αεροδρομίων σε όλη τη χώρα και τη ματαίωση εκατοντάδων πτήσεων.
Η έκρηξη του Κρακατόα το 1883 ήταν μία από τις πιο φονικές καταστροφές στην ιστορία, με απολογισμό που υπολογίζεται σε 35.000 νεκρούς.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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