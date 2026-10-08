Παττακός... «Εις την αγαπητήν μας Εφημερίδα «Στόχος»: «Τί θέλατε να κάμη η χούντα; Αυτός είναι ο άνθρωπος: Βρωμερός... συμφεροντολόγος»!

Από τις δεκάδες επιστολές που είχε αποστείλει προς τον "Στόχο" τα τελευταία 15 χρόνια ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ Στρατηγός Στυλιανός Παττακός, θα...









Από τις δεκάδες επιστολές που είχε αποστείλει προς τον "Στόχο" τα τελευταία 15 χρόνια ο ΑΘΑΝΑΤΟΣ Στρατηγός Στυλιανός Παττακός, θα μεταφέρουμε σήμερα μία που μάς έστειλε πρίν 8 ακριβώς χρόνια και δημοσιεύθηκε στον «Στόχο» της 30ής Απριλίου 2009.Η επιστολή του Στρατηγού ήταν απάντηση σε ένα σχόλιο του "Στόχου" για το φαινόμενο των επωνύμων αριστερών που στα νιάτα τους ήσαν δραστήρια κατηχητόπουλα, προερχόμενα από δεξιώτατες οικογένειες. Μεταφέρουμε επί λέξει την απάντηση του ανεπανάληπτου Στυλιανού Παττακού:Αξιότιμε φίλε, κ. Διευθυντά, εις την αγαπητήν μας εφημερίδα «Στόχος» της 23ης λήγοντος μηνός Απριλίου, μου υπενθυμίζετε ότι πολλά κατηχητόπουλα της θρησκευτικής μας οργανώσεως «Σωτήρ», από φανατικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί μετεβλήθησαν εις φανατικούς κατηραμένους Σταλινιστές. Έχετε δίκιο!Όμως, κι ο Απόστολος Παύλος από φοβερός διώκτης του Χριστού μετεβλήθη εις Ιδρυτήν της Θρησκείας μας, κηρυχθείς Εθνομάρτυς και Εθναπόστολος. Εκατοντάδες, αν μη χιλιάδες αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού – παντός βαθμού – έγιναν κομμουνισταί, άλλοι βιαίως, άλλοι δι’ εμπτυσμού και άλλοι παρασυρθέντες από τα σαγηνευτικά σαλπίσματα του ΚΚΕ.Αυτός είναι ο Άνθρωπος, κι έτσι μένει, σταθερά βρωμερός συμφεροντολόγος. Τι θέλατε να κάμη η Χούντα εις τα εξήμισυ χρόνια που εκυβέρνησε, όταν εις τα 2.000 χρόνια η Θρησκεία του Αναστάντος Ναζωραίου, αντί να μας εξημερώσει, μας έχει ζουγκλοποιήσει όλους; Γιατί δεν ενοχλείσθε με τον Πρωθυπουργόν μας να θαυμάζει τους Φλωράκηδες και λοιπούς Σφαγο-χασάπηδες;Με αγάπη και τιμή, Παττακός Στυλιανός»!..