Λαϊκές αγορές και το απόγευμα: Η μεγάλη ανατροπή στα ψώνια των νοικοκυριών

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο θεσμός των λαϊκών αγορών. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορώ...

Σε τροχιά σημαντικών αλλαγών εισέρχεται ο θεσμός των λαϊκών αγορών. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), Νίκος Σωτηρίου, περιέγραψε το νέο τοπίο που διαμορφώνεται, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των καταναλωτών.Όπως ανακοίνωσε ο κ. Σωτηρίου, η λειτουργία των απογευματινών λαϊκών αγορών αναμένεται να ξεκινήσει πιλοτικά εντός της νέας χρονιάς στους Δήμους Αθηναίων και Πειραιώς. Το εγχείρημα θα βασιστεί σε μικρά, ευέλικτα σχήματα που θα διαθέτουν πλήρη ποικιλία προϊόντων, δίνοντας τη δυνατότητα σε εργαζόμενους και οικογένειες —που λόγω ωραρίου αδυνατούν να επισκεφθούν τις πρωινές αγορές— να προμηθεύονται φρέσκα και ποιοτικά αγαθά σε προσιτές τιμές.Ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ έκανε ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα ψώνιζε από απογευματινές λαϊκές αγορές.Μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής, έκανε λόγο για συνεχή εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής, για αυξημένο κόστος και για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροπαραγωγοί, επισημαίνοντας την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης του πρωτογενούς τομέα.Ο Νίκος Σωτηρίου υπογράμμισε ότι οι απογευματινές λαϊκές αγορές σχεδιάζονται πρωτίστως για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας, προσφέροντας στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αγοράζουν φρέσκα, ποιοτικά προϊόντα σε πραγματικά χαμηλές τιμές.Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΛΑ επεσήμανε ότι το εγχείρημα των απογευματινών λαϊκών αγορών σχεδιάζεται με αμιγώς κοινωνικό πρόσημο, συνδέοντας άμεσα τον παραγωγό και τον επαγγελματία με τον καταναλωτή, με στόχο τη διάθεση ποιοτικών προϊόντων στις χαμηλότερες δυνατές τιμές.