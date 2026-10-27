«Αλίμονο σε όποιον παραβιάσει την ΑΟΖ μας στην Μεσόγειο»... Η Αίγυπτος διάλεξε πλευρά και είναι με Ελλάδα-Κύπρο-ΕΕ στην Μεσόγειο

Η πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία των κυριαρχικών του δικαιωμάτων της χώρας του στ...
Η πρόσφατη δήλωση του εκπροσώπου του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών για την προστασία των κυριαρχικών του δικαιωμάτων της χώρας του στην Ανατολική Μεσόγειο, ξεκαθαρίζει στην Τουρκία, ότι καμία μονομερής ενέργεια που παραβιάζει την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) ή την υφαλοκρηπίδα δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.
Mısır, Rumlar ve Yunanistan ile birlikte: ''Türkiye-Libya Memorandumuna karşı ortak cephe oluşturdu...'' 📍Mısır’ın, Rumlar ve Yunanistan ile birlikte Türkiye-Libya memorandumuna karşı hukuki bir dosya hazırlama çalışması yürüttüğü bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Nader Zaki, Kahire’nin koordineli diplomatik ve hukuki adımlar üzerinde çalıştığını, güney Lefkoşa ve Atina ile açık iletişim hattı sürdürdüğünü belirtti. Nader Zaki, “Bu memorandumun geçersiz ve yasadışı olduğu görüşü yalnızca Mısır’ın görüşü değildir. Yunanistan, Kıbrıs ve tüm Avrupa Birliği benzer bir tutum sergiledi” dedi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Herhangi bir tarafın, Mısır’ın münhasır ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığındaki egemenliğini ihlal edecek şekilde herhangi bir şeyi sahada uygulayabileceğini hayal etmesi yanlıştır” ifadelerini kullandı. Habere göre Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty da ''Türk mevkidaşı Hakan Fidan’a, memorandumun tamamen geçersiz olduğunu ve Mısır açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmadığını açıkça'' bildirdi.— Dr. Sefa Karahasan (@sefakarahasan) October 25, 2026
Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών τόνισε: «Είναι εσφαλμένο να θεωρεί κανείς ότι οποιοδήποτε μέρος θα μπορούσε να υλοποιήσει ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες θα παραβιάζουν την κυριαρχία της Αιγύπτου στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα της».
Με λίγα λόγια πλανώνται όλοι όσοι νομίζουν ότι οι Αιγύπτιοι θα καθίσουν να παρακολουθούν τα τουρκικά πλωτά γεωτρύπανα, συνοδεία πολεμικών μονάδων επιφανείας και υποβρυχίων, αλώνουν την ΑΟΖ της χώρας τους στην Ανατολική Μεσόγειο.
Για αυτό και η Άγκυρα δεν πρόκειται να πλησιάσει την αιγυπτιακή ΑΟΖ, και πιθανόν να επιχειρήσει οτιδήποτε εντός της ελληνικής δυνητικής ΑΟΖ με την Λιβύη.
Η κινητικότητα αυτή αποτελεί διπλωματική απάντηση στις προσπάθειες της Τουρκίας να επιβάλει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο στην περιοχή.
Η αναφορά αυτή αποτυπώνει με ακρίβεια την έντονη διπλωματική κινητικότητα και την επίσημη στάση του Καΐρου, καθώς η Αίγυπτος, σε πλήρη συντονισμό με την Ελλάδα και την Κύπρο, απορρίπτει κατηγορηματικά το τουρκολιβυκό μνημόνιο.
Η κλιμάκωση αυτή των επίσημων δηλώσεων έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης επικύρωσης της συμφωνίας από τη λιβυκή Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός που προκάλεσε την άμεση αντίδραση της αιγυπτιακής διπλωματίας.
Ο εκπρόσωπος του αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης Νάδερ Ζάκι, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως απλό «μελάνι στο χαρτί» («ink on paper»), τονίζοντας ότι ήταν άκυρη το 2019, παραμένει άκυρη και δεν πρόκειται να παράξει κανένα έννομο αποτέλεσμα για την Αίγυπτο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κωνσταντινούπολη, ο Αιγύπτιος Υπουργός Εξωτερικών, Μπαντρ Αμπντελάτι, μετέφερε προσηκόντως και σε αυστηρό τόνο την ίδια θέση απευθείας στον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν.
Το Κάιρο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία ενέργεια «επί του πεδίου» που να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής της Ζώνης (ΑΟΖ) και της υφαλοκρηπίδας της, όπως αυτές έχουν οριοθετηθεί βάσει του Διεθνούς Δικαίου.
Κοινό μέτωπο με Αθήνα και Λευκωσία
Η Αίγυπτος διατηρεί ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συντονίζει τα νομικά και διπλωματικά της βήματα με την Ελλάδα και την Κύπρο, υπενθυμίζοντας ότι η θέση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως και με τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Αθήνα, η Λευκωσία και το Κάιρο διατηρούν ένα αρραγές διπλωματικό και νομικό μέτωπο, το οποίο βασίζεται στην κοινή τους προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).
Η ευθυγράμμιση αυτή ενισχύεται από τη σταθερή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει καταδικάσει το τουρκολιβυκό μνημόνιο από την πρώτη στιγμή της υπογραφής του, χαρακτηρίζοντάς το παράνομο και άκυρο, καθώς παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Οι τρεις πρωτεύουσες (Αθήνα, Λευκωσία, Κάιρο) βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση για τη σύνταξη κοινών νομικών υπομνημάτων και τη λήψη συντονισμένων πρωτοβουλιών σε διεθνή φόρουμ και στον ΟΗΕ.
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