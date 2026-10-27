Αχυρανθρώπους με €1.000 στρατολογούσε ο Γιαννακόπουλος στις εταιρείες «ριχτάδικα» - Ψάχνουν τις «άκρες» του σε ΕΛΑΣ και υπηρεσίες



Όπως εκτιμάται από την έως τώρα διερεύνηση της υπόθεσης, το 90% της δραστηριότητας του Γιαννακόπουλου ήταν μέσω των εταιρειών – ριχτάδικων, που έκλειναν αφήνοντας φέσια, με επικεφαλής αχυρανθρώπους που σε μεγάλο αριθμό ήταν φτωχοί άνθρωποι, ηλικιωμένοι που έδιναν το όνομα και τα στοιχεία τους για να ανοίγουν οι εταιρείες του Mr Χωριάτικο. Στην πλειονότητά τους, έπαιρναν 500- 1.000 ευρώ ως αμοιβή.



Ωστόσο, παράλληλα με το ξήλωμα του δικτύου των εταιρειών, η αστυνομία αναζητά και τις «άκρες» του Γιαννακόπουλου που όπως εκτιμάται υπάρχουν παντού: στην ίδια την αστυνομία, στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, στην ΕΤΑΔ, σε δήμους: Όπου χρειαζόταν η εγκληματική οργάνωση είτε για να περνάει κάτω από τα ραντάρ, είτε για να κερδίζει χρόνο, είτε για να παίρνει διαγωνισμούς, ειδικά σε τουριστικές περιοχές όπως η Ρόδος, αλλά και η Μύκονος. Στη Ρόδο, μάλιστα, η αστυνομία έχει ανασύρει τον φάκελο ενός επεισοδίου με πυροβολισμούς πέρσι στο νησί, καθώς με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως, εκτιμάται ότι είχε άμεση σύνδεση με τη δράση του κυκλώματος. Στη Ρόδο, που αποτελεί βασικό σημείο της αστυνομικής έρευνας ο Γιαννακόπουλος με μπροστινούς αχυρανθρώπους του και εταιρείες- βιτρίνες είχε χτυπήσει σε διαγωνισμούς και είχε αναλάβει την εκμετάλλευση 28 παραλιών. Οι αχυράνθρωποι προσέφεραν υπέρογκα ποσά, έδιναν μια καλή προκαταβολή και μετά οι πληρωμές σταματούσαν. Όταν τα φέσια μεγάλωναν, η εταιρεία έκλεινε και στον επόμενο διαγωνισμό αναλάμβανε μια άλλη.



Ο Γιαννακόπουλος, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, φρόντιζε να βγάζει έξω μεγάλο μέρος των χρημάτων που αποκόμιζε. Κύριος προορισμός ήταν η Ισπανδία και η Δανία, ενώ κομβικό ρόλο στη λειτουργία και την οργάνωση της εγκληματικής συμμορίας έπαιζαν, εκτός από τον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Ρίζο Ρίζο, έπαιζε μια «ελίτ» ομάδα λογιστών, που φρόντιζε να μένουν «αόρατες» οι εταιρείες – ριχτάδικα, αλλά διευκόλυναν και τη διαδρομή του χρήματος, τόσο προς το εξωτερικό, όσο και προς την επιστροφή του, ως κεφάλαια για τις νόμιμες επιχειρήσεις του Γιαννακόπουλου στην Ελλάδα. Το «φρέσκο» χρήμα που επέστρεφε στην Ελλάδα έμπαινε σε εταιρείες και λογαριασμούς του Γιαννακόπουλου που είχε απλώσει τη δραστηριότητά του πέρα από τους φούρνους και τις θυγατρικές τους εταιρείες, σε εκμετάλλευση τουριστικών περιοχών, με δραστηριότητα εκτός από τη Ρόδο και στη Μύκονο, χωρίς να ξεχνά τα κέντρα διασκέδασης και τα στριπτιζάδικα, απ΄όπου είχε ξεκινήσει άλλωστε η «καριέρα του». Στο κατηγορητήριο που συντάσσεται σε βάρος του, αναμένεται να περιληφθούν και αδικήματα που έχουν να κάνουν με μαστροπεία, ωστόσο, πλέον δεν αποτελούν κακούργημα, αλλά πλημμέλημα.



Πρέπει να σημειωθεί, πάντως, ότι σύμφωνα με συνδικαλιστές του ιδιωτικού τομέα, από την εποχή της πανδημίας το 2020 , είχαν καταγραφεί πολλές καταγγελίες εργαζομένων για παραβάσεις της εν λόγω αλυσίδας, όπως υποδηλωμένη εργασία και ελλιπή καταβολή ασφαλιστικών εισφορών . Όπως αναφέρουν ενδεικτικά, υποχρέωναν του εργαζόμενους στην εποχή του lockdown να δουλεύουν έχοντας το έγγραφο ότι πάνε για ψώνια στο φούρνο. Εργαζόμενοι είχαν καταγγείλει επίσης ότι δούλευαν 10 ώρες ενώ είχαν δηλωθεί για 4, ημιαπασχόληση. Πλέον, ερευνάται τι αποτέλεσμα είχαν αυτές οι καταγγελίες, ποιοι τις χειρίστηκαν και σε ποιες ενέργειες είχαν προχωρήσει και αν.

Ο Γιαννακόπουλος που συνελήφθη στα Γιάννινα, ενώ θα επιχειρούσε να διαφύγει στην Αλβανία, όπως εκτιμά η ΕΛΑΣ, μέχρι τώρα φέρεται να έχει ζημιώσει με το ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ. Ειδικότερα, οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν καταβληθεί στον φορέα φτάνουν τα 39 εκατ. ευρώ, από επιστρεπτέες προκαταβολές και φόρους δεν έχει καταβάλλει 38 εκατομμύρια, ενώ δεν έχει αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 43 εκατομμυρίων. Οι 340 από τις επιχειρήσεις είναι οι φούρνοι, διάφορα καφέ, μπαρ, κέντρα διασκέδασης και στριπτιζάδικα.