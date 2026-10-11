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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΚΛΑΒΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ

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Κορυδαλλός: Μολδαβός Μαχαίρωσε τη Ρωσίδα σύντροφό του - Συνελήφθη ο δράστης, νοσηλεύεται το θύμα

Οκτωβρίου 11, 2026

  Άλλο ένα περιστατικό που θα εγγραφεί στατιστικά στην "ελληνική" εγκληματικότητα... Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 38χρονη γυναίκα...

 


Άλλο ένα περιστατικό που θα εγγραφεί στατιστικά στην "ελληνική" εγκληματικότητα...

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μια 38χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα επίθεσης με μαχαίρι από τον σύντροφό της. Το συμβάν έλαβε χώρα στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με την καταγγέλλουσα, ρωσικής υπηκοότητας Ρωσίδα, ο 48χρονος πρώην σύντροφός της μολδαβικής καταγωγής, την τραυμάτισε με αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι, ενώ τη χτύπησε και με τα χέρια του, προκαλώντας της μώλωπες κι εκδορές στον λαιμό.

Η 38χρονη γυναίκα νοσηλεύεται με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σε νοσοκομείο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η επίθεση διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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