Τζος Χακ: Ποιος είναι ο διπλωμάτης που αναλαμβάνει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα μετά την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο Τζος Χακ είναι το πρόσωπο που αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μετά την απομάκρυνση της Κί...



Από τη Σαγκάη και το Τόκιο μέχρι την Ουάσιγκτον



Ο Αμερικανός διπλωμάτης εντάχθηκε στη διπλωματική υπηρεσία των ΗΠΑ το 2001 και από τότε έχει αποκτήσει εμπειρία σε πολλές χώρες.



Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει υπηρετήσει στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.



Παράλληλα, έχει αναλάβει θέσεις και στην Ουάσιγκτον, μεταξύ άλλων στο Γραφείο Κινεζικών Υποθέσεων και στο Γραφείο Κορεατικών Υποθέσεων του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.



Σύμφωνα με το επίσημο βιογραφικό του, έχει διατελέσει και επικεφαλής του γραφείου του Κερτ Κάμπελ, όταν εκείνος ήταν αρμόδιος για τις υποθέσεις της Ανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού.



Ο Χακ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας και πιστοποιητικό σπουδών από τη Σχολή Προχωρημένων Διεθνών Σπουδών του Τζονς Χόπκινς στη Μπολόνια.



Μιλάει επίσης μανδαρινικά κινέζικα, ιαπωνικά, βιρμανικά και βουλγαρικά.



Πότε θα οριστεί ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα



Η επιλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει οριστικά την Κίμπερλι Γκιλφόιλ δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.



Η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει στην επιλογή νέου υποψηφίου, ενώ ο διορισμός του θα χρειαστεί την έγκριση της Γερουσίας των ΗΠΑ.



Η διαδικασία αυτή μπορεί να κρατήσει αρκετούς μήνες, ιδιαίτερα καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Έτσι, δεν αποκλείεται η επικύρωση του νέου πρέσβη να μετατεθεί για τους πρώτους μήνες του 2027.



Μέχρι τότε, ο Τζος Χακ αναμένεται να έχει την ευθύνη της καθημερινής λειτουργίας της αμερικανικής πρεσβείας και της συνέχισης των διπλωματικών επαφών με την ελληνική κυβέρνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει επιλεγεί ως μόνιμος διάδοχος της Γκιλφόιλ.

Ο Τζος Χακ είναι το πρόσωπο που αναμένεται να αναλάβει προσωρινά την ηγεσία της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα, μετά την απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν έμπειρο διπλωμάτη, ο οποίος γνωρίζει καλά την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και έχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών.Η αποχώρηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρνει στο προσκήνιο τον σημερινό αναπληρωτή επικεφαλής της πρεσβείας, Τζος Χακ, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα επιτετραμμένου μέχρι να επιλεγεί και να αναλάβει ο νέος Αμερικανός πρέσβης. Η διαδικασία αντικατάστασης μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες, με αποτέλεσμα ο Χακ να έχει την ευθύνη της διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα κατά τη μεταβατική περίοδο.Ο Τζος Χακ δεν είναι άγνωστος στις υποθέσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.Στο παρελθόν έχει διατελέσει αναπληρωτής βοηθός υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο.Έχει επίσης υπηρετήσει ως διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων της Νότιας Ευρώπης στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, έχοντας στην ευθύνη του τέσσερις χώρες: Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία και Μάλτα.Η συγκεκριμένη εμπειρία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη θητεία του στην Αθήνα, καθώς έχει ήδη ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τις ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή.Παρά το γεγονός ότι θα βρεθεί προσωρινά στο τιμόνι της πρεσβείας, δεν θεωρείται δεδομένο ότι θα είναι και το πρόσωπο που θα επιλεγεί για τη μόνιμη θέση του πρέσβη.