Συνελήφθησαν δραπέτης φυλακών και ακόμα ένα άτομο στην Πάτρα μετά από αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο της Πάτρας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός ...



Η αστυνομική επιχείρηση έγινε το πρωί της Δευτέρας από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Πατρών και όπως αναφέρει το tempo24 κατά τη διάρκεια της συνελήφθη ένας 35χρονος Πατρινός, ο οποίος είχε καταδικαστεί και κρατούνταν στις Φυλακές Κασσαβέτειας. Ο 35χρονος είχε λάβει άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα, ωστόσο δεν επέστρεψε όταν έληξε το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα και αναζητούνταν από τις Αρχές.



Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και ενός 20χρονου Ρομά, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση μαζί με δύο ακόμη άτομα.



Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη της ομάδας φέρονται τους τελευταίους μήνες να έχουν διαπράξει δεκάδες κλοπές από σπίτια στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ εξετάζεται η εμπλοκή τους σε μία ληστεία, καθώς και σε εμπρησμό οχήματος.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί στον καταυλισμό Ρομά στον Ριγανόκαμπο της Πάτρας, η οποία οδήγησε στη σύλληψη ενός δραπέτη αλλά και ενός μέλους εγκληματικής οργάνωσης.