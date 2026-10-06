Παγκράτι: Επεισόδιο με πυροβολισμούς σε πολυκατοικία - Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι. Η Αστυνομία εντόπισε κάλυκ...

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές τα ξημερώματα της Τρίτης, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί σε πολυκατοικία στο Παγκράτι. Η Αστυνομία εντόπισε κάλυκες, πιστόλι και συνέλαβε τρεις νεαρούς.Σύμφωνα με πληροφορίες όλα έγιναν περίπου στη μία τα ξημερώματα, σε πολυκατοικία επί της οδού Λάσκου 28, όταν ένας 26χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση αναφέροντας έναν καυγά εν εξελίξει.Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, πραγματοποίησαν έρευνες κι εντόπισαν σε υπόγειο έναν κάλυκα και δύο βλήματα, ενώ σε ακάλυπτο χώρο εντοπίστηκε κι ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών.Σύμφωνα με πληροφορίες, οι περισσότεροι εκ των εμπλεκομένων είχαν διαφύγει από το σημείο πριν φτάσουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι ωστόσο, κατάφεραν να εντοπίσουν πέντε άτομα, που επιχειρούσαν να διαφύγουν.Οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν στον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας, και οι τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε τρεις νεαρούς, γεννηθέντες το 2006, το 2007 και το 2008, αντίστοιχα. Ο 19χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ οι άλλοι δύο για συνέργεια. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών.