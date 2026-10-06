Τριεθνές Έβρου: Η ερώτηση για την ελληνική σημαία έφερε την εντολή για ιστό άνω των 20 μέτρων

Στην τοποθέτηση μεγάλης ελληνικής σημαίας, διαστάσεων 12 επί 8 μέτρων, σε ιστό άνω των 20 μέτρων στο Επιτηρητικό Φυλάκιο Διλόφου προχωρά ...

Στην τοποθέτηση μεγάλης ελληνικής σημαίας, διαστάσεων 12 επί 8 μέτρων, σε ιστό άνω των 20 μέτρων στο Επιτηρητικό Φυλάκιο Διλόφου προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υφυπουργός Αθανάσιος Δαβάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Έβρου της Ελληνικής Λύσης, Παράσχου Παπαδάκη.Ο κ. Παπαδάκης έθεσε το ζήτημα της απουσίας ελληνικής σημαίας μεγάλων διαστάσεων στην περιοχή του Τριεθνούς, στα σύνορα Ελλάδας, Βουλγαρίας και Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι στην απέναντι πλευρά δεσπόζουν οι σημαίες των γειτονικών χωρών και ζητώντας να επιτραπεί η ανάρτηση του εθνικού συμβόλου για λόγους τόνωσης του εθνικού φρονήματος.Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας διευκρίνισε ότι οι σημαίες της Βουλγαρίας, της Τουρκίας και της ΕΕ βρίσκονται στα αντίστοιχα τελωνεία (Καπιτάν Αντρέεβο και Καπί Κουλέ) και όχι πάνω στη συνοριακή γραμμή του Τριεθνούς, όπου υφίσταται μεθοριακή πυραμίδα με τις σημαίες και των τριών κρατών.Παράλληλα, εξήγησε τους επιχειρησιακούς και πρακτικούς λόγους για τους οποίους δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν αιτήματα φορέων για τοποθέτηση σημαίας σε ανοιχτό χώρο εντός της Ζώνης Ασφάλειας Προκαλύψεως (ΖΑΠ), ανακοινώνοντας την εναλλακτική λύση της τοποθέτησης στο στρατιωτικό φυλάκιο.