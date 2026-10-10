Ο άνθρωπος που σημάδεψε τον Αλ Καπόνε και του χάρισε το παρατσούκλι... «ο Σημαδεμένος»

Το 1917 ο 18χρονος Αλ Καπόνε δούλευε στο νυχτερινό κέντρο του μαφιόζου Φράνκι Γέιλ. Μία νύχτα, επισκέφθηκε το μαγαζί ένας μικροεγκληματία...









Το 1917 ο 18χρονος Αλ Καπόνε δούλευε στο νυχτερινό κέντρο του μαφιόζου Φράνκι Γέιλ.Μία νύχτα, επισκέφθηκε το μαγαζί ένας μικροεγκληματίας της τοπικής μαφίας, ο Φρανκ Γκαλούτσιο, που συνόδευε την όμορφη αδερφή του. Ο Καπόνε, γυναικάς από μικρός, πλησίασε την εξαιρετικά καλλίγραμμη αδερφή του Γκαλούτσιο και με πολύ δυνατή φωνή, έκανε ένα κομπλιμέντο για τα οπίσθιά της.Ο Γκαλούτσι, με το που άκουσε το σεξιστικό σχόλιο, έβγαλε μαχαίρι. Ο Καπόνε ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο θιγμένος αδελφός του έκανε τρεις ανεξίτηλες χαρακιές στο πρόσωπο. Σημάδευε στον λαιμό, είπαν πολλοί, αλλά ο Γκαλούτσιο πρέπει να ήταν λίγο μεθυσμένος εκείνο το βράδυ και το χέρι του ήταν ασταθές.Ο Καπόνε τη γλίτωσε. Τον πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε 30 ράμματα. Τα σημάδια τον συντρόφευσαν σε όλη του τη ζωή. Εξαιτίας τους, πήρε το παρατσούκλι ο «Σημαδεμένος», που ο ίδιος απεχθανόταν. Στις φωτογραφίες έδειχνε πάντα τη δεξιά πλευρά του προσώπου του, για να κρύβει τα σημάδια.Όποτε χρειαζόταν να αναφερθεί στα σημάδια, έλεγε ότι τραυματίστηκε σε μια μάχη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ήταν στην εγκληματική του ακμή, ο Τύπος είχε χρησιμοποιήσει τα σημάδια για να δείξει πόσο σκληρός και άγριος ήταν ο Καπόνε. Όμως, ο Καπόνε, που ήταν πάντα καλοντυμένος και πρόσεχε πολύ την εμφάνισή του, δεν χάρηκε καθόλου και σύντομα, αν και όλοι ήξεραν ποιος είναι ο σημαδεμένος, κανείς δεν τολμούσε να τον αποκαλέσει έτσι μπροστά του.