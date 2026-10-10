Ο άνθρωπος που σημάδεψε τον Αλ Καπόνε και του χάρισε το παρατσούκλι... «ο Σημαδεμένος»

Το 1917 ο 18χρονος Αλ Καπόνε δούλευε στο νυχτερινό κέντρο του μαφιόζου Φράνκι Γέιλ. Μία νύχτα, επισκέφθηκε το μαγαζί ένας μικροεγκληματία...
Το 1917 ο 18χρονος Αλ Καπόνε δούλευε στο νυχτερινό κέντρο του μαφιόζου Φράνκι Γέιλ.
Μία νύχτα, επισκέφθηκε το μαγαζί ένας μικροεγκληματίας της τοπικής μαφίας, ο Φρανκ Γκαλούτσιο, που συνόδευε την όμορφη αδερφή του. Ο Καπόνε, γυναικάς από μικρός, πλησίασε την εξαιρετικά καλλίγραμμη αδερφή του Γκαλούτσιο και με πολύ δυνατή φωνή, έκανε ένα κομπλιμέντο για τα οπίσθιά της.
Ο Γκαλούτσι, με το που άκουσε το σεξιστικό σχόλιο, έβγαλε μαχαίρι. Ο Καπόνε ζήτησε συγγνώμη, αλλά ο θιγμένος αδελφός του έκανε τρεις ανεξίτηλες χαρακιές στο πρόσωπο. Σημάδευε στον λαιμό, είπαν πολλοί, αλλά ο Γκαλούτσιο πρέπει να ήταν λίγο μεθυσμένος εκείνο το βράδυ και το χέρι του ήταν ασταθές.
Ο Καπόνε τη γλίτωσε. Τον πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, όπου χρειάστηκε 30 ράμματα. Τα σημάδια τον συντρόφευσαν σε όλη του τη ζωή. Εξαιτίας τους, πήρε το παρατσούκλι ο «Σημαδεμένος», που ο ίδιος απεχθανόταν. Στις φωτογραφίες έδειχνε πάντα τη δεξιά πλευρά του προσώπου του, για να κρύβει τα σημάδια.
Όποτε χρειαζόταν να αναφερθεί στα σημάδια, έλεγε ότι τραυματίστηκε σε μια μάχη στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όταν ήταν στην εγκληματική του ακμή, ο Τύπος είχε χρησιμοποιήσει τα σημάδια για να δείξει πόσο σκληρός και άγριος ήταν ο Καπόνε. Όμως, ο Καπόνε, που ήταν πάντα καλοντυμένος και πρόσεχε πολύ την εμφάνισή του, δεν χάρηκε καθόλου και σύντομα, αν και όλοι ήξεραν ποιος είναι ο σημαδεμένος, κανείς δεν τολμούσε να τον αποκαλέσει έτσι μπροστά του.
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