Συνελήφθη 52χρονος γυναικολόγος για πορνογραφία ανηλίκων: Εκατοντάδες φωτογραφίες και βίντεο στις συσκευές του

Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλ...



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Οργανισμός National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) των Η.Π.Α. κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ διαβιβάζοντας πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες, χρήστης είχε μεταφορτώσει (upload) υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο.



Ακολούθησε η προβλεπόμενη ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα και έτσι οι αστυνομικοί εντόπισαν τα ίχνη του κατηγορούμενου τα στοιχεία του οποίου ταυτοποιήθηκαν και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.



Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο σπίτι και στο ιατρείο του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, σκληρός δίσκος ηλεκτρονικού υπολογιστή, φορητός υπολογιστής (laptop), tablet και κάρτα μνήμης microSD. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος διαχειριζόταν τον επίμαχο λογαριασμό στον διαδικτυακό αποθηκευτικό χώρο, ενώ βρέθηκαν αποθηκευμένα εκατοντάδες αρχεία φωτογραφιών και βίντεο, με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, μεταξύ των οποίων και ανήλικα εμφανώς κάτω των 15 και των 12 ετών.



Σημειώνεται πως, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παραγωγή πρωτογενούς υλικού πορνογραφίας ανηλίκων.



Ο κατηγορούμενος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Τα ψηφιακά πειστήρια, που κατασχέθηκαν, εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.