Εσκασε κι άλλο...Φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

Νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και μια φορ...





Νέα μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI είναι σε εξέλιξη από το πρωί της Κυριακής με επίκεντρο την αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και μια φορολογική απάτη εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί της ΔΑΟΕ που συμμετέχουν στην επιχείρηση έχουν συλλάβει τον ιδιοκτήτη της αλυσίδας, Άγγελο Γιαννακόπουλο.Κατά τις ίδιες πληροφορίες ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και ένας λογιστής ο οποίος φέρεται να αποτελούσε σημαντικό πρόσωπο στη δομή της εγκληματικής οργάνωσης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για την υπόθεση επίκεινται και άλλες συλλήψεις το προσεχές διάστημα.Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές ο Άγγελος Γιαννακόπουλος το τελευταίο διάστημα βρισκόταν στο Ντουμπάι και γι' αυτό η επιχείρηση για τη σύλληψή του είχε ακυρωθεί αρκετές φορές με τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI να τον συλλαμβάνουν σήμερα με το που επέστρεψε στην Ελλάδα.Η αλυσίδα «Χωριάτικο» έχει δεκάδες καταστήματα στην Αττική, αλλά και περιοχές της περιφέρειας, όπως στο Βόλο, τόσο ιδιόκτητα, όσο και φραντσάιζ.Ο Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί το 2010 ως εγκέφαλος μεγάλου κυκλώματος τράφικιγκ και το 2015 είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε κάθειρξη δέκα ετών. Tο ροζ κύκλωμα για το οποίο δικάστηκε και καταδικάστηκε ο Αγγελος Γιαννακόπουλος είχε αποκαλυφθεί το 2010. Τότε, Ιντερπολ, Ασφάλεια, αλλά και ΕΥΠ είχαν εξαρθώσει την εγκληματική οργάνωση που έφερνε γυναίκες κυρίως από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης (Ρωσία, Ουκρανία, Μολδαβία). Επίκεντρο ήταν γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας με τα οποία συνδεόταν ο Αγγελος Γιαννακόπουλος. Οι γυναίκες έφταναν με τουριστική βίζα στην Ελλάδα και το κύκλωμα είτε δια της βίας είτε με την απειλή ότι χρωστούσαν υπέρογκα ποσά για τη διαδρομή τους προς την Ελλάδα, τις εξανάγκαζε να εργάζονται ως χορεύτριες και να εκδίδονται.Το 2015 ο Άγγελος Γιαννακόπουλος καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια κάθειρξη για τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης, της σωματεμπορίας κατ' επάγγελμα και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Μαζί του καταδικάστηκαν ακόμη 15 άτομα (μάνατζερ, λογιστές και συνεργάτες).Στο σκεπτικό της καταδίκης περιλαμβανόταν η διαπίστωση ότι τα τεράστια οικονομικά οφέλη από τα strip clubs «ξεπλένονταν» συστηματικά μέσω επενδύσεων στην τότε αναπτυσσόμενη αλυσίδα αρτοποιείων, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα κέρδη.Παρά την καταδίκη του, ο επιχειρηματίας άσκησε έφεση η οποία είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. Αφέθηκε ελεύθερος με την καταβολή μιας πολύ υψηλής χρηματικής εγγύησης (ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ) και περιοριστικούς όρους, περιμένοντας τη δίκη σε δεύτερο βαθμό.Η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Εκεί, αρκετοί από τους κατηγορούμενους είδαν τις ποινές τους να μειώνονται ή κάποιες κατηγορίες να παραγράφονται λόγω αλλαγών στο νομικό πλαίσιο, επιτρέποντάς τους να διατηρήσουν την ελευθερία τους, αν και το επιχειρηματικό και δικαστικό τους παρελθόν παρέμεινε υπό στενή παρακολούθηση από τις αρχές.Το όνομα του Αγγελου Γιαννακόπουλου είχε εμπλακεί το 2025 και στη δικογραφία με τους συλληφθέντες συνεργούς του διαβόητου Εντικ ή "Φωνή", αφού ο επιχειρηματίας φερόταν να εκβιάζεται από μέλη της συμμορίας να πληρώνει υπέρογκα ποσά της τάξης των 200.000 ευρώ το μήνα, έναντι προστασίας, προκειμένου να μην βάλουν βόμβες ή να κάψουν καταστήματα της ιδιοκτησίας του, σε Αθήνα και Μύκονο.