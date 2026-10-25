Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου - Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπά...
Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.
Ο πρόεδρος της ΕΟΚ παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου τρεισήμισι ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο Βαγγέλης Λιόλιος προσκόμισε και φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 10 ετών.
Μετά τον Βαγγέλη Λιόλιο σειρά παίρνει ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης για να περάσει την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του.
Πριν αρχίσει την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).
Ο ίδιος γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές ότι αποσύρεται από τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του αθλήματος. «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.