Basketgate: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου - Αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπά...

Ολοκληρώθηκε η απολογία του Βαγγέλη Λιόλιου ενώπιον του ανακριτή, για το σκάνδαλο με τους στημένους αγώνες που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ.Ο πρόεδρος της ΕΟΚ παρέμεινε στο γραφείο του ανακριτή για περίπου τρεισήμισι ώρες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Ο Βαγγέλης Λιόλιος προσκόμισε και φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 10 ετών.Μετά τον Βαγγέλη Λιόλιο σειρά παίρνει ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης για να περάσει την πόρτα του ανακριτή για την απολογία του.Πριν αρχίσει την απολογία του ο Βαγγέλης Λιόλιος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ).Ο ίδιος γνωστοποίησε στις αρμόδιες αρχές ότι αποσύρεται από τα καθήκοντά του μέχρι να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι η απόφασή του αποσκοπεί στην ομαλή λειτουργία του αθλήματος. «Αποσύρομαι για να μπορέσει να λειτουργήσει το μπάσκετ», ανέφερε χαρακτηριστικά.