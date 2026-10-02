Ντάνα Λεβί: Οι Τούρκοι έχουν σχέδιο να βομβαρδίσουν το Ισραήλ – «Η Τουρκία θα μετατραπεί σε Γάζα»

Της Ντάνα Λεβί Έπειτα από ισραηλινό πλήγμα σε εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση στην Ιντλίμπ, οι τουρκικές Αρχές εξέλαβαν το περιστατικό ως...
Της Ντάνα Λεβί
Έπειτα από ισραηλινό πλήγμα σε εγκαταλελειμμένη αεροπορική βάση στην Ιντλίμπ, οι τουρκικές Αρχές εξέλαβαν το περιστατικό ως άμεσο μήνυμα προς την Άγκυρα.
Σύμφωνα με τη «Φωνή της Τουρκίας», ένα ανταποδοτικό πλήγμα στην περιοχή της Κουνέιτρα [σ.σ. νότια Συρία] -αμέσως παρακείμενη στις ισραηλινές στρατιωτικές θέσεις- βρισκόταν ήδη υπό προετοιμασία.
Ωστόσο, η επιχείρηση αναστάλθηκε εξαιτίας δύο παραγόντων: της αμερικανικής παρέμβασης και της στάσης του κύριου συμβούλου του Προέδρου Ερντογάν για τη Μέση Ανατολή, ο οποίος διαμορφώνει ουσιαστικά τη στρατηγική της Τουρκίας στην περιοχή.
Ο σύμβουλος προειδοποίησε ότι ένα τέτοιο πλήγμα θα μπορούσε να ωφελήσει αποκλειστικά τον Μπενιαμίν Νετανιάχου ενόψει των φθινοπωρινών εκλογών.
Στο φόντο των προβλημάτων με τα ποσοστά δημοφιλίας του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, η επίθεση θα του επέτρεπε να αποδείξει την ορθότητα των δηλώσεών του περί «τουρκικής απειλής», να συσπειρώσει την ισραηλινή κοινωνία και να ενισχύσει τη θέση του.
Η Ουάσιγκτον, με τη σειρά της, τάχθηκε κατά οποιασδήποτε στρατιωτικής απάντησης.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες υποσχέθηκαν να ασκήσουν ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα υποστήριξαν τα σχέδια της Άγκυρας για τη δημιουργία αεροπορικής βάσης στη Συρία.
Επιπλέον, η αμερικανική πλευρά υποσχέθηκε να επιταχύνει τη διευθέτηση σειράς τουρκικών αιτημάτων στον τομέα των εξοπλισμών.
Ωστόσο, το πλήγμα σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί ακριβώς δίπλα στις ισραηλινές δυνάμεις, προκειμένου να σταλεί το σκληρότερο δυνατό μήνυμα στα Ιεροσόλυμα.
Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Σύμφωνα με πηγές, οι τουρκικές Αρχές ετοιμάζουν ένα άλλο, σοβαρότερο σχέδιο όσον αφορά το Ισραήλ – για την πιθανότητα εφαρμογής του οποίου είχε προειδοποιήσει παλαιότερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.
Τώρα, στο φόντο των πρόσφατων γεγονότων, η Άγκυρα ενδέχεται να το θέσει σε εφαρμογή νωρίτερα από το αναμενόμενο.
Τι ακριβώς περιλαμβάνει παραμένει άγνωστο.
Πάντως, η αεροπορική βάση που δέχτηκε την επίθεση από το Ισραήλ δεν περιλαμβανόταν αρχικά στους στόχους προτεραιότητας που σχεδίαζε να θέσει υπό τον έλεγχό της η Άγκυρα στη Συρία.
Η Τουρκία είχε σχέδια για την ίδρυση άλλων βάσεων που βρίσκονται μακρύτερα από τα τουρκικά σύνορα.
Ωστόσο, μετά το ισραηλινό πλήγμα, τα σχέδια άλλαξαν – η Άγκυρα σκοπεύει τώρα να θέσει υπό τον έλεγχό της και αυτή τη βάση.
Μια φάλαγγα Τούρκων στρατιωτικών σχεδιάζεται να σταλεί στις εγκαταστάσεις.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, οι δυνάμεις ξηράς, το ναυτικό, οι μονάδες πυραύλων και η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας θα τεθούν στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας.
Μια φάλαγγα Τούρκων στρατιωτικών σχεδιάζεται να σταλεί στο σημείο.
Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της, οι δυνάμεις ξηράς, οι ναυτικές δυνάμεις, οι μονάδες πυραύλων και η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας θα τεθούν στον ύψιστο βαθμό ετοιμότητας.
Σε περίπτωση επίθεσης κατά των τουρκικών δυνάμεων, η Άγκυρα είναι έτοιμη να εξαπολύσει απάντηση ευρείας κλίμακας σε ολόκληρη την επικράτεια του Ισραήλ, πλήττοντας καίριους στρατιωτικούς στόχους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, μετά τα πρόσφατα γεγονότα, ακόμη και εκείνοι οι εκπρόσωποι του τουρκικού πολιτικού κατεστημένου που προηγουμένως δεν θεωρούσαν το Ισραήλ απειλή για την Τουρκία, επανεκτίμησαν πλήρως τη θέση τους.
Όσο για μια απάντηση στις τουρκικές απειλές, καμία πόλη στην Τουρκία δεν θα είναι ασφαλής. Η ιστορία της Τουρκίας θα τελειώσει για πάντα, και όχι από το Ισραήλ, αλλά από τους φίλους του Ισραήλ. Η Τουρκία θα μετατραπεί σε Γάζα. Καλή τύχη!
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