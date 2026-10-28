«Η Ελλάδα σχεδιάζει για την Τουρκία ένα τρελό σχέδιο»... Πανικόβλητα τουρκικά δημοσιεύματα... Οι ιμπεριαλιστές και το τσιράκι τους, η Ελλάδα

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982 περιέχει κυρίως διατάξεις για την ανοιχτή θάλασσα και τους ωκεαν...



Η Τουρκία πρέπει επίσης να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να δείξει ότι δεν μπορεί να αποκοπεί από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα και ότι είναι έτοιμη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις θάλασσες με κάθε κόστος.

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Saygı Öztürk



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Echedoros.blog Η Τουρκία πρέπει επίσης να λάβει αποφασιστικά μέτρα για να δείξει ότι δεν μπορεί να αποκοπεί από το Αιγαίο και τη Μεσόγειο Θάλασσα και ότι είναι έτοιμη να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις θάλασσες με κάθε κόστος.Δείτε ΧάρτεςSaygı Öztürk

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982 περιέχει κυρίως διατάξεις για την ανοιχτή θάλασσα και τους ωκεανούς.Η Ελλάδα, επικαλούμενη ορισμένες από αυτές τις διατάξεις, προτείνει την επέκταση των χωρικών της υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει σε άρθρο του ο Σάιγκι Οζτούρκ στην Sözcü Gazetesi .Σύμφωνα με τα ισχύοντα χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων, περίπου το 7,47% του Αιγαίου Πελάγους καλύπτεται από τουρκικά χωρικά ύδατα, το 38,66% από ελληνικά χωρικά ύδατα και το 5,37% από τα χωρικά ύδατα ελληνικών νησιών, νησίδων και βράχων.Εάν η Ελλάδα βρει κατάλληλες συνθήκες και επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια (στην πραγματικότητα, ακόμη και η επέκταση πέραν των 6 ναυτικών μιλίων είναι απαράδεκτη), η επέκταση των τουρκικών χωρικών υδάτων θα είναι εξαιρετικά περιορισμένη λόγω των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται ακριβώς μπροστά από τις ακτές της Μικράς Ασίας από βορρά προς νότο.Το ποσοστό των τουρκικών χωρικών υδάτων θα αυξηθεί κατά 1,29%, φτάνοντας περίπου το 8,76%.Αντίθετα, λόγω του μεγάλου αριθμού ελληνικών νησιών στο Αιγαίο Πέλαγος, η έκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα αυξηθεί κατά 21,67% .Έτσι, θα φτάσει περίπου το 60,33% του Αιγαίου Πελάγους. Τα χωρικά ύδατα των νησιών, των νησίδων και των βράχων που καθορίζονται στην ελληνική επικράτεια θα αυξηθούν επίσης στο 10,65%. Οι περιοχές ανοιχτής θάλασσας του Αιγαίου θα μειωθούν από 48,85% σε 19,71%, μια απώλεια 29,14%.Έχοντας απαριθμήσει όλα αυτά τα σημεία, ρώτησα τον απόστρατο Αντιναύαρχο Αμπντουλάχ Τζαν Ερένογλου , πρώην Διοικητή του Λιμενικού Σώματος , τι σήμαινε αυτή η ελληνική φιλοδοξία και τις πιθανές συνέπειές της, και μου την εξήγησε ως εξής:«Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων της Ελλάδας πέραν των 6 ναυτικών μιλίων θα επηρεάσει αρνητικά τα θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντα της Τουρκίας, καθώς και εκείνα των χωρών που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διεθνείς ναυτιλιακές υποθέσεις».Σε περίπτωση που η ελληνική κυβέρνηση αποφασίσει να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο πέραν των 6 ναυτικών μιλίων κατά τρόπο που θα διατάρασσε την ισορροπία που καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της Λωζάνης, εκδόθηκε διακήρυξη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων της χώρας μας και την παραχώρηση στην κυβέρνηση όλων των εξουσιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρίνονται στρατιωτικά απαραίτητες, στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας στις 8 Ιουνίου 1995, και για την ανακοίνωση της κατάστασης αυτής στο ελληνικό και παγκόσμιο κοινό με φιλικά αισθήματα.«Παρόλο που η διακήρυξη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης της 8ης Ιουνίου 1995 δεν ανέφερε ρητά ότι η απόφαση της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων θα θεωρούνταν «casus belli» (λόγος πολέμου), η διακήρυξη εξακολουθεί να αποτελεί αποτελεσματικό αποτρεπτικό μέσο.Η Ελλάδα, χρησιμοποιώντας τη φράση «συμπεριλαμβανομένων εκείνων που κρίνονται στρατιωτικά απαραίτητοι» στη διακήρυξη, την αντιλήφθηκε ως «casus belli» και παρουσίασε την Τουρκία στον κόσμο ως φιλοπόλεμη.»Είναι αδιανόητο η Τουρκία να αποδεχτεί μια τέτοια κατάσταση, η οποία θα επέτρεπε την πρόσβαση στις θάλασσες και τους ωκεανούς του κόσμου μέσω των ελληνικών χωρικών υδάτων.Στο Αιγαίο, αμέτρητα προβλήματα που προέρχονται από την Ελλάδα παραμένουν εδώ και χρόνια.Αυτό συμβαίνει επειδή η ατμόσφαιρα φιλίας, ειρήνης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που καθιερώθηκε με τη Συνθήκη της Λωζάνης έχει αντικατασταθεί σήμερα από δυσπιστία και σύγκρουση συμφερόντων.Η Τουρκία ήταν πάντα, και εξακολουθεί να είναι, ο στόχος της ιστορικής εχθρότητας των ιμπεριαλιστών.Δείτε ΧάρτεςΟι ιμπεριαλιστές και το τσιράκι τους, η Ελλάδα, επιδιώκουν μια τρελή ιδέα: να περιορίσουν πρώτα την Τουρκία στη Μικρά Ασία και στη συνέχεια να την στείλουν στην Κεντρική Ασία.Ούτε ο νόμος και η πολιτική, ούτε η ίδια η Τουρκία, θα το επιτρέψουν αυτό. Ο απόστρατος αντιναύαρχος Αμπντουλάχ Τζαν Ερένογλου, αφού εξήγησε αυτά τα σημεία, είναι της άποψης ότι τα τουρκοελληνικά προβλήματα δεν μπορούν να επιλυθούν όσο παραμένουν υπό τη σκιά του ιμπεριαλισμού.Ο Ερένογλου συνέχισε ως εξής:«Επειδή ο ιμπεριαλισμός δεν θα ήθελε ποτέ τουρκο-ελληνική φιλία.Ομοίως, δεν θα ήθελε μια προσέγγιση παρόμοια με την τουρκο-ελληνική φιλία που συνέβη μόνο κατά την εποχή του Ατατούρκ.Ο κύριος λόγος που ο Ατατούρκ το πέτυχε αυτό ήταν η υπέροχη ηγεσία του ως στρατηγική ιδιοφυΐα.»Αναμφίβολα, ο πολεμικός στόλος της Τουρκίας καθώς και της Ελλάδας όπως και οι δύο λαοί θα μοιράζονται για πάντα το Αιγαίο Πέλαγος.Παρά τις πολιτικές διαφωνίες μας, οι χώρες μας εξαρτώνται από το Αιγαίο Πέλαγος. Επομένως, και οι δύο πλευρές θα πρέπει να προσπαθήσουν ειλικρινά να μετατρέψουν το Αιγαίο Πέλαγος σε μια θάλασσα φιλίας.Πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι δυνατόν τα δύο έθνη να ζήσουν μαζί ειρηνικά στο Αιγαίο και θα πρέπει να τονιστούν τα κοινά χαρακτηριστικά που ενώνουν τα δύο έθνη και όχι τα πολιτικά προβλήματα που τα χωρίζουν.Όπως ακριβώς η δημιουργία απευθείας τηλεφωνικής γραμμής, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «κόκκινη γραμμή», μεταξύ των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών το 2003, η πιο σημαντική συμβολή που μπορούμε να κάνουμε προς τη φιλία και την ειρήνη είναι η δημιουργία ενός διαρκώς λειτουργικού καναλιού επικοινωνίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.Η Ελλάδα πρέπει να μάθει από το παρελθόν της και να εγκαταλείψει την εξάρτησή της από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, τον ρόλο της ως μπράβου τους και τις προκλήσεις τους.