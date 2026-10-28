Πού ήταν την 28η Οκτωβρίου ο τότε ανθυπολοχαγός Πυροβολικού Παπαδόπουλος Γεώργιος









Το 1940 Απεφοίτησε της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, ως Ανθυπολοχαγός Πυροβολικού. Στις 28 Οκτωβρίου 1940 όταν ο Ιωάννης Μεταξάς είπε το ιστορικό «OXI» στις ιταλικές δυνάμεις για την παράδοση της χώρας στον Μπενίτο Μουσολίνι και ξεκίνησε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος συμμετείχε σ΄ αυτόν ως διοικητής ουλαμού πυροβολικού και στη συνέχεια κατά των Γερμανών στις 6 Απριλίου 1941.Με την έναρξη της κατοχής, τον Απρίλιο του 1941 εγγράφεται στην σχολή πολιτικών μηχανικών του Πολυτεχνείου, χωρίς να αποφοιτήσει.Κατά την διάρκεια της κατοχής εντάσσεται στην αντιστασιακή οργάνωση Μίδας 614 του συνταγματάρχη Τσιγάντε, και μετά την διάλυσή της στην θρυλική «Οργάνωση Χ» του Γεωργίου Γρίβα. Το 1944, με τη βοήθεια των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, διέφυγε στην Μέση Ανατολή όπου και του απονεμήθηκε ο βαθμός του υπολοχαγού. Το 1945 όταν επανήλθε στην Ελλάδα και εντάχθηκε από τους πρώτους στον ΙΔΕΑ (Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών). Στη συνέχεια έλαβε μέρος στις μάχες κατά των Σλαβοκίνητων (1946-1949) και τιμήθηκε με χρυσό αριστείο ανδρείας, μετάλλιο εξαιρέτων πράξεων και πολεμικό σταυρό.