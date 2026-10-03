Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ, ποιες περιοχές επηρεάζονται μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευ...

Tο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α. 6/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη 30-09-2026 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο.Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα.Πιο συγκεκριμένα:1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:α) Στην ΚρήτηΑ) σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).Β)από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία στην ΚρήτηΤην Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε εκ νέου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, σήμερα Σάββατο 03 Οκτωβρίου 2026, με αντικείμενο την εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη.Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής,α) Σήμερα Σάββατο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη, με τα φαινόμενα να διατηρούν την έντασή τους έως το απόγευμα και να συνεχίζονται, με μικρότερη ένταση, από τις απογευματινές ώρες έως και το πρωί της Κυριακής.β) Από σήμερα το απόγευμα έως και το μεσημέρι της Κυριακής ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης στα Δωδεκάνησα.γ) Τέλος, οι τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο αναμένεται να παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση από τις απογευματινές ώρες.Υπενθυμίζεται ότι η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) έως και αύριο, Κυριακή 04 Οκτωβρίου 2026.Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών. Το Πυροσβεστικό Σώμα συνεχίζει να επιχειρεί όπου απαιτείται, ενώ παραμένει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.