Σχολή Ναυτικών Δοκίμων: Ορκίστηκαν 63 Ναυτικοί Δόκιμοι και 23 Δόκιμοι Σημαιοφόροι

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) έδωσαν τον όρκο τους 63 πρωτοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι του Πολεμικού Ναυτικού και 23 Δόκιμοι Σημαιοφόροι το...



Οι πρωτοετείς που έδωσαν τον όρκο



Από τους 63 Ναυτικούς Δοκίμους, πέντε προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, δύο από τη Σενεγάλη και δύο από τη Μοζαμβίκη.



Στην ίδια τελετή ορκίστηκαν και οι 23 Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., μαζί με τους πρωτοετείς του Πολεμικού Ναυτικού.





Οι πρωτοετείς που έδωσαν τον όρκοΑπό τους 63 Ναυτικούς Δοκίμους, πέντε προέρχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, δύο από τη Σενεγάλη και δύο από τη Μοζαμβίκη.Στην ίδια τελετή ορκίστηκαν και οι 23 Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ., μαζί με τους πρωτοετείς του Πολεμικού Ναυτικού.

Στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) έδωσαν τον όρκο τους 63 πρωτοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι του Πολεμικού Ναυτικού και 23 Δόκιμοι Σημαιοφόροι του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026, παρουσία των Αρχηγών του ΓΕΝ και του Λιμενικού Σώματος, συγγενών και φίλων των ορκισθέντων.