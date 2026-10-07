Την Κυριακή θα απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης - «Δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ», λέει ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας Την Κυριακή θα απολογηθεί ο Φίλιππος Καμπούρης - «Δεν έχει διαπράξει απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ», λέει ο δικηγόρος του, Απόστολος Λύτρας

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί ζήτησαν και έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπό...

Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την Κυριακή το πρωί ζήτησαν και έλαβαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοί του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες.Την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και της συζύγου του ανέλαβαν οι δικηγόροι Απόστολος Λύτρας και Γιάννης Γλύκας. Ο κ. Λύτρας σημείωσε ότι δεν έχει ακόμη λάβει αντίγραφο της δικογραφίας και πως θα μελετήσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες.Σύμφωνα με τον κ. Λύτρα, ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης που του αποδίδεται και υποστηρίζει ότι το ζήτημα αφορά οφειλές εταιρειών.«Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει διαπράξει το αδίκημα της απάτης για το οποίο κατηγορείται. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο που οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε αυτομάτως να μιλάμε για απάτη. Πρόκειται για οφειλή. Θα δούμε πώς ο εισαγγελέας θεμελιώνει την κατηγορία και θα απολογηθούμε την Κυριακή», ανέφερε.Όπως πρόσθεσε, τα χρέη είναι πράγματι μεγάλα και, κατά τον ισχυρισμό της υπεράσπισης, δημιουργήθηκαν όχι σε μία αλλά σε περισσότερες εταιρείες στις οποίες ο Φίλιππος Καμπούρης είχε συμμετοχή.Ο Απόστολος Λύτρας ανέφερε ακόμη ότι ο εντολέας του υποστηρίζει πως σε κάποιες εταιρείες ήταν υπάλληλος, σε άλλες αφανής εταίρος, ενώ σε άλλες υπήρχε κανονική επιχειρηματική δραστηριότητα και οφειλές προς τον ΕΦΚΑ.Σε ό,τι αφορά την κατηγορία της διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, ο συνήγορός του υποστήριξε ότι τέτοιου είδους κατηγορίες εξετάζονται και κρίνονται στην πορεία της δικαστικής διαδικασίας, προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πολλές φορές καταρρίπτονται στο δικαστήριο.