Κρίμα που δεν αποχωρούν κι από την Ελλάδα! Φεύγουν από τον Αντέννα για λόγους (αριστερής) αρχής η βρωμάρβυλοι...

Η επιτομή της γουοκίλας και της αριστερίλας μας χαιρετάει αλλά θα βρεί άλλο στ΄ρκι να χύνει την τοξικότητα της,,, Με μία ανακοίνωση λιτή...







Πιο συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής του Αντώνη Κανάκη, Tony Productions αναφέρει αναλυτικά: «Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον Αντέννα. Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα του "Ράδιο Αρβύλα"».



Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα εκδώσει κάποια ανακοίνωση ή θα προχωρήσει προσπερνώντας το γεγονός. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που μία ανακοίνωση των «Ράδιο Αρβύλα» η οποία αφορά διακοπή συνεργασίας αφήνει αιχμές.



Η μη ανανέωση της συνεργασίας δεν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία, όπως συνηθίζει να λέγεται στο ρεπορτάζ. Πολύμηνες συζητήσεις, καθυστερήσεις και μικρές διαρροές για διαφορές στο οικονομικό σκέλος και όχι μόνο, ήταν «σκιές» που δεν έφυγαν όλο αυτό το διάστημα των διαπραγματεύσεων του ΑΝΤ1 και του Αντώνη Κανάκη.



Το χρονικό της αποχώρησης και οι ενδιάμεσοι σταθμοίΤον Οκτώβριο του 2018 η αποχώρηση των «Ράδιο Αρβύλα» από τον ΑΝΤ1 ήταν ένα γεγονός που απλώς ήταν θέμα χρόνου να συμβεί. Τουλάχιστον για τους πιο υποψιασμένους. Από τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς είχαν αρχίσει φήμες και ψίθυροι για προβλήματα στη σχέση του Αντώνη Κανάκη με τον ΑΝΤ1. Έφταιγε η καθυστέρηση της πρεμιέρας αλλά και κάποιες δηλώσεις παρουσιαστών και στελεχών που χρέωναν στον επικεφαλής του «Ράδιο Αρβύλα» κοψίματα, ματαιώσεις και αυστηρή κριτική εκπομπών στην late night ζώνη, της οποίας ήταν υπεύθυνος. Τότε οι Γιώργος Λιάγκας και Αντώνης Κανάκης βρέθηκαν στα χαρακώματα του Αμαρουσίου καθώς ο πρώτος θεωρούσε πως ο δημιουργός των «Ράδιο Αρβύλα» έφερε σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το αιφνίδιο κόψιμο του «late night show» του.



Από την πλευρά του, ο Κανάκης διέψευδε τις φήμες αλλά και τους σαφείς υπαινιγμούς που τον ήθελαν να φέρει την ευθύνη για όλα όσα συνέβαιναν. Άλλωστε στην επιστολή, που θα δημοσιοποιήσει και μέσω της οποίας θα κάνει γνωστή και επίσημα την απόφασή του να αποχωρήσει αυτός και η ομάδα του από τον ΑΝΤ1, αφιερώνει ένα μεγάλο κομμάτι προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη στάση του. Διαψεύδει την «παράδοξη φήμη, βάσει της οποίας μου χρεώθηκαν αποφάσεις που προφανώς και δεν θα μπορούσαν να ήταν δικές μου. Αποφάσεις που όπως είναι αυτονόητο πάρθηκαν και ανακοινώθηκαν από τον ΑΝΤ1», διευκρινίζει και προσθέτει πως «ο ΑΝΤ1 ποτέ δεν διέψευσε ή ξεκαθάρισε ποτέ και με κανέναν τρόπο το ότι οι αποφάσεις αυτές ήταν δικές του, όπως θεωρώ πως όφειλε να πράξει τη στιγμή που δημοσίως χρεώνονταν σε έναν συνεργάτη του» ενώ δε διστάζει να πει και πως ο ΑΝΤ1 «συνέβαλε στο να δημιουργηθεί και να πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις η ψευδής αυτή φήμη…».



Ο ΑΝΤ1 αποφεύγει να απαντήσει σε όλα όσα του χρεώνει ο παρουσιαστής και περιορίζεται σε μία λιτή ευχαριστήρια ανακοίνωση για τα 21 χρόνια συνεργασίας τους. Όπως είναι φυσικό, η πόρτα του ΑΝΤ1 δεν κλείνει απλά. Κλειδώνει και δίχως να γίνει επίσημη τοποθέτηση, οι πληροφορίες που κυκλοφορούν, κάνουν λόγο για οριστική ρήξη των δύο πλευρών με έντονη δυσαρέσκεια.





Ακολούθησε ο ΣΚΑΪ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ανακοινώνεται η έναρξη των δύο εκπομπών «Ράδιο Αρβύλα» και «Βινύλιο» στον ΣΚΑΪ μετά από συμβόλαιο το οποίο κανονικά θα έληγε τον Ιούνιο του 2020. Από τον Φεβρουάριο του 2019 η late night ζώνη κάθε Δευτέρα και Τρίτη του ανήκει και ο ίδιος με την ομάδα του επιστρέφουν. Μετά την παύση του καλοκαιριού η πρεμιέρα ορίζεται άτυπα για τα τέλη Οκτώβρη με αρχές Νοέμβρη, όπως συνήθιζε πάντα να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα. Το γεγονός ότι ο Αντώνης Κανάκης περίμενε τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του, δίνει μία μικρή αναβολή η οποία διαρκώς ανανεώνεται και αρχίζει πάλι να δημιουργείται «σούσουρο» για το τι πραγματικά συμβαίνει. Αρχικά και οι δύο πλευρές διαψεύδουν όλους όσοι κάνουν λόγο για προβλήματα και διαφωνίες.



Ο Ιανουάριος αν και θεωρείτο ο μήνας της πρεμιέρας δεν θα είναι τελικά, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη ούτε για τον Φεβρουάριο. Και ξαφνικά, τα μεσημέρι της Τρίτης 21 Ιανουαρίου, στην επίσημη σελίδα τους στα κοινωνικά δίκτυα οι «Ράδιο Αρβύλα» ανακοινώνουν την απόφασή τους να διακόψουν τη συνεργασία τους με τον ΣΚΑΪ. Τα στελέχη του σταθμού ενημερώνονται κι εκείνοι για την διακοπή της συνεργασίας και έκπληκτοι δηλώνουν πως δεν πρόκειται να βγει κάποια επίσημη ανακοίνωση. Η απάντηση που δίνουν σε όλα όσα συνέβησαν είναι πως «Ο ίδιος ο Αντώνης Κανάκης έθεσε τον εαυτό του εκτός ΣΚΑΪ. Ο σταθμός από την πρώτη ως και την τελευταία ημέρα ήταν τυπικός στις συμβατικές υποχρεώσεις του, την ίδια στιγμή που εκείνος δεν τις τήρησε. Μετά από συνεχείς αναβολές και παράλογες απαιτήσεις ήλθε αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά του για να οριστικοποιήσει την διακοπή της συνεργασίας του ΣΚΑΪ με την ομάδα του».



Θα ακολουθήσει το OPEN, όπου ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του οι «Ράδιο Αρβύλα» θα φιλοξενούνται για μία σεζόν. Στις 8 Νοεμβρίου 2021 το ραντεβού των «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1 θα επισημοποιηθεί με μία πρεμιέρα η οποία συζητήθηκε για την αναμονή της περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη. Στις 7 Οκτωβρίου του 2026 η σχέση των δύο λήγει οριστικά.

Με μία ανακοίνωση λιτή, αλλά αιχμηρή, η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» ανακοίνωσε το πρωί της Τετάρτης την διακοπή των συζητήσεων με τον ΑΝΤ1 και την απόφαση των συνεργατών του Αντώνη Κανάκη να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους με το κανάλι του Αμαρουσίου «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής», όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν.