Αναβάθμιση ψευδοκράτους και άρση «απομόνωσης» ζητεί με άρθρο για τον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών ο Ερντογάν

Αναβάθμιση ψευδοκράτους και άρση «απομόνωσης» ζητεί με άρθρο για τον ΟΤΚ ο Ερντογάν – Χαρακτηρίζει του Τουρκοκύπριους αναπόσπαστο τμήμα τ...

Αναβάθμιση ψευδοκράτους και άρση «απομόνωσης» ζητεί με άρθρο για τον ΟΤΚ ο Ερντογάν – Χαρακτηρίζει του Τουρκοκύπριους αναπόσπαστο τμήμα του τουρκικού κόσμου – Ειδική αναφορά στην απόφαση για το κοινό τουρκικό αλφάβητο – Εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 21ος αιώνας θα αποτελέσει τον «Αιώνα του Τουρκικού Κόσμου»Τη θέση της Τουρκίας για αναβάθμιση του ψευδοκράτους και αναγνώριση της «κυριαρχικής ισότητας» των Τουρκοκυπρίων εκφράζει ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, στο άρθρο-παρέμβασή του με τίτλο «Ο Αιώνας του Τουρκικού Κόσμου: Από την Αλληλεγγύη στην Ενοποίηση», ενόψει της 13ης Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκικών Κρατών στην Άγκυρα.Σύμφωνα με τουρκικά και τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Ερντογάν χαρακτηρίζει τους Τ/κ αναπόσπαστο τμήμα του τουρκικού κόσμου και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση των δυνατοτήτων που προσφέρει το καθεστώς παρατηρητή που κατέχει η «Βόρεια Κύπρος» – όπως αναφέρεται στο ψευδοκράτος – στον ΟΤΚ. Αναφέρεται σε απόφαση της Άγκυρας να ενισχύσει τους δεσμούς του ψευδοκράτους με τα υπόλοιπα αδελφά κράτη, εμμένοντας στην άρση των «αδικαιολόγητων απομονώσεων» και στην αποδοχή του «ισότιμου διεθνούς καθεστώτος» των Τουρκοκυπρίων.Ο κ. Ερντογάν χαρακτηρίζει την Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα ως ιστορική καμπή για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινής βούλησης των μελών αναφέροντας ότι η ενότητα του τουρκικού κόσμου εδράζεται στον αμοιβαίο σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εθνικής βούλησης κάθε κράτους, ενώ σημειώνει πως σε μια περίοδο διεθνούς αστάθειας και κρίσεων, η στρατηγική αλληλεγγύη μεταξύ των τουρκικών κρατών καθίσταται επιτακτική ανάγκη.Στο άρθρο του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της οικονομικής ενοποίησης και των υποδομών, και αναδεικνύει τον «Μεσαίο Διάδρομο» της Κασπίας ως κομβικό άξονα για το παγκόσμιο εμπόριο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, προανήγγειλε την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του Τουρκικού Επενδυτικού Ταμείου, την άρση των εμπορικών εμποδίων, καθώς και την ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών, των δικτύων ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών και των τεχνολογικών υποδομών.Ο Πρόεδρος της Τουρκίας κάνει ειδική αναφορά στην απόφαση για το κοινό τουρκικό αλφάβητο, χαρακτηρίζοντάς την ως βήμα ιστορικής σημασίας για την πολιτιστική σύγκλιση, η οποία αναμένεται να επεκταθεί στην εκπαίδευση, την επιστήμη, τις εκδόσεις και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.Κλείνοντας το άρθρο του, ο Τούρκος Πρόεδρος εκφράζει την πεποίθηση ότι ο 21ος αιώνας θα αποτελέσει τον «Αιώνα του Τουρκικού Κόσμου», εκτιμώντας ότι η Σύνοδος της Άγκυρας θα διευρύνει τους ορίζοντες του Οργανισμού και θα ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή του επιρροή.Πηγή: ΚΥΠΕ