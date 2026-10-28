Πήλιο: Υπερχείλισε το ρέμα στον Πλατανιά - Εγκλωβισμένοι οι κάτοικοι στα σπίτια τους - Μήνυμα 112

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η περιοχή της Μαγνησίας εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το απόγευμα της Τετάρ...

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η περιοχή της Μαγνησίας εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την περιοχή από το απόγευμα της Τετάρτης.Ιδιαίτερα στον Πλατανιά Πηλίου, το ρέμα υπερχείλισε, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά του. Όπως αναδεικνύει το gegonota.gr, οι δρόμοι έχουν πλημμυρίσει, καταστροφές έχουν σημειωθεί σε σπίτια, ενώ έχει αποκοπεί ολόκληρο το δεξιό τμήμα του οικισμού, χωρίς καμία πρόσβαση.Σε σοβαρή κατάσταση βρίσκεται και το Προμύρι, o Κατηγιώργης, η Μηλίνα και η Μακρινίτσα, όπου οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.Σοβαρά προβλήματα έχουν σημειωθεί και στην Σκιάθο, όπου έχουν σημειωθεί έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί.Ο δήμαρχος του Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, ο οποίος είναι και ο ίδιος αποκλεισμένος, δήλωσε ότι η κατάσταση είναι χειρότερη από τότε που χτύπησε την περιοχή ο Ντάνιελ.Ο Δήμαρχος ζήτησε από την Πολιτική Προστασία να αποστείλει άμεσα προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 σε όλους τους κατοίκους, καλώντας τους να ανέβουν στους ορόφους των σπιτιών τους για την ασφάλειά τους.Παράλληλα πρόσθεσε ότι το πιο σημαντικό πρόβλημα που προκλήθηκε απο την κακοκαιρία είναι ότι έχουν υποστεί καταστροφή οι δύο γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μένουν χωρίς νερό.Λίγο μετά τις 14:00 το προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη στους κατοίκους του Πλατανιά, καθώς οι κάτοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, ενώ στην περιοχή αναμένονται υψηλά ποσοστά βροχής μέχρι αργά το βράδυ.