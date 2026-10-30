«Χωριάτικο» - Στη φυλακή και ο πρώην συνδικαλιστής της Αριστεράς στη ΓΕΝΟΠ Ρίζος Ρίζος, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο γιος του Γιαννακόπουλου

Το δρόμο για τις φυλακές χθες το βράδυ ο Ρίζος Ρίζος πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ και συνεργάτης του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση τ...



Συνολικά χθες μετά τις απολογίες τους στα δικαστήρια στη φυλακή οδηγήθηκαν επτά κατηγορούμενοι (από τους 30 που οδηγήθηκαν.στα δικαστήρια) ενώ σήμερα απολογούνται οι υπόλοιποι 29 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ο κατηγορούμενος αρχιλογιστής της Ρόδου.



Υπενθυμίζεται ότι χθες το απόγευμα έπειτα από μια σύντομη απολογία στη φυλακή οδηγήθηκε ο "Mr Χωριάτικο" ενώ ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης 20.000 ευρώ.



Κατά πληροφορίες ο τελευταίος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην υπόθεση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων στην απολογία του τα εξής: «Δεν έχω εμπλοκή σε οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη ή συμπεριφορά. Ουδέποτε αναμείχθηκα ουσιαστικά στην διοίκηση ή διαχείριση των εταιρειών, ούτε είχα οποιαδήποτε πραγματική εμπλοκή στην διαχείριση ακινήτων. Την πλήρη και αποκλειστική ουσιαστική διαχείριση των εταιρειών ασκούσε ο πατέρας μου, Άγγελος Γιαννακόπουλος, ενώ εγώ δεν ασκούσα πραγματικά διοικητικά καθήκοντα, ούτε είχα οποιονδήποτε ενεργό ρόλο στη λειτουργία τους».



Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο γιος του Αγγ. Γιαννακόπουλου υποστήριξε ακόμη ότι η επαγγελματική του δραστηριότητα περιοριζόταν αποκλειστικά στην εργασία του ως αρτοποιού και ζαχαροπλάστη σε επιχειρήσεις συμφερόντων του πατέρα του.



«Δεν συμμετείχα στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, δεν ασκούσα πραγματική διοίκηση ή έλεγχο και δεν είχα ουσιαστική γνώση ή ανάμειξη στα λοιπά εταιρικά ζητήματα» ανέφερε μεραξύ άλλων στο απολογητικό του υπόμνημα.

Το δρόμο για τις φυλακές χθες το βράδυ ο Ρίζος Ρίζος πρώην συνδικαλιστής της ΔΕΗ και συνεργάτης του βασικού κατηγορούμενου στην υπόθεση του «Χωριάτικου» Άγγελου Γιαννακόπουλου.