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30 Οκτωβρίου 1908... Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ

Οκτωβρίου 30, 2026

Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακά τα ιππήλατα. Τα επόμενα δύο χρόνια, το δίκτυο...






Εμφανίζονται στους δρόμους της Αθήνας τα πρώτα ηλεκτρικά τραμ, τα οποία αντικαθιστούν σταδιακά τα ιππήλατα. Τα επόμενα δύο χρόνια, το δίκτυο του τραμ θα αποκτήσει 257 οχήματα -150 κινητήρια και 107 ρυμουλκούμενα- μαζί με τα παλιά, που επαναχρησιμοποιούνται ως ρυμουλκούμενα. 

Το τελευταίο κουδούνισμα από καμπανάκι αθηναϊκού τραμ θα ακουστεί έξω από το αμαξοστάσιο της Αγίας Τριάδας Κεραμεικού, τα μεσάνυχτα της 15ης προς 16η Οκτωβρίου του 1960. Θα παραμείνει, ωστόσο, η γραμμή του τραμ του Περάματος. 

Στις 4 Απριλίου 1977, Μεγάλη Δευτέρα απόγευμα, το τραμ του Περάματος, στολισμένο με λουλούδια και πανό, κάνει το τελευταίο του δρομολόγιο. 44 χρόνια μετά, το τραμ θα επιστρέψει στους δρόμους της πρωτεύουσας και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στις 19 Ιουλίου 2004, σχεδόν ταυτόχρονα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.


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