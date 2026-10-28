Η Ουζάι Μπουλούτ μιλά στην Κηφισιά με θέμα: Τουρκοποίηση και εξισλαμισμός του Πόντου μετά τη γενοκτονία

Μια δημοσιογράφος από την Τουρκία παρουσιάζει τους μηχανισμούς αλλοτρίωσης που χρησιμοποιεί το τουρκικό Βαθύ Κράτος Η Ουζάι Μπουλούτ (U...

Μια δημοσιογράφος από την Τουρκία παρουσιάζει τους μηχανισμούς αλλοτρίωσης που χρησιμοποιεί το τουρκικό Βαθύ ΚράτοςΗ Ουζάι Μπουλούτ (Uzay Bulut) εγκαινιάζει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 19.00, την έναρξη του Σεμιναρίου Ιστορίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς που επιμελείται ο ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης.Το θέμα που θα αναπτύξει (με παράλληλη μετάφραση στα ελληνικά) είναι: Turkification and Islamization of Pontus post genocide – how demographics, culture and collective memory of Greeks of Pontus were transformed by Turkey following the genocide (Τουρκοποίηση και εξισλαμισμός του Πόντου μετά τη γενοκτονία – πώς η δημογραφία, ο πολιτισμός και η συλλογική μνήμη των Ελλήνων του Πόντου μετασχηματίστηκαν από την Τουρκία στον απόηχο της γενοκτονίας).Η Uzay Bulut είναι δημοσιογράφος και πολιτική αναλύτρια, γεννημένη στην Τραπεζούντα, η οποία στο παρελθόν δραστηριοποιούνταν στην Άγκυρα.Ως εξόριστη συγγραφέας, έχει ζήσει και εργαστεί σε διάφορα μέρη του κόσμου.Τα άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε Μέσα όπως, The Washington Times, The European Conservative, The Christian Post, Gatestone Institute, The American Spectator, Providence και Jerusalem Post.Έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις σε μέσα όπως το Forbes, το Fox News Digital, καθώς και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως το International Christian Concern.Το δημοσιογραφικό έργο της Bulut επικεντρώνεται σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διωγμών των Χριστιανών παγκοσμίως, τουρκικής πολιτικής και ιστορίας, καθώς και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.Παράλληλα, ερευνά τη θέση των θρησκευτικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή, την Αφρική και τη Νότια Ασία.Η έναρξη του Σεμιναρίου και η ανάπτυξη του θέματος από την Uzay Bulut θα γίνει στην αίθουσα Δροσίνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη Κηφισιάς, Οδός Αγ. Θεοδώρων και Δ. Κυριακού