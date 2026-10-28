Η 28η Οκτωβρίου είναι φάρος για το παρόν και το μέλλον της χώρας: Ο ρόλος του Πολεμικού Μουσείου στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης [photos, video]

Για τον ρόλο του Πολεμικού Μουσείου στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα διαχρονικά μηνύματα και τα διδάγματα...



Όπως ανέφερε, οι επισκέπτες, από μαθητές έως μεγαλύτερους σε ηλικία, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους αγώνες των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με στόχο τη μετάδοση της ιστορίας στις επόμενες γενιές.



«Δεν διηγούμαστε τον πόλεμο, διηγούμαστε την ειρήνη, η οποία είναι απαραίτητη», τόνισε χαρακτηριστικά.







Ένας άνδρας στέκεται δίπλα σε αναπαράσταση μάχης του Ελληνο-ιταλικού πολέμου, στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ



Αναφερόμενος στην επικαιρότητα των μηνυμάτων της 28ης Οκτωβρίου, 86 χρόνια μετά, υπογράμμισε ότι η επέτειος «δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός», αλλά «ένας φάρος για το παρόν και το μέλλον της χώρας». Όπως ανέφερε, οι επισκέπτες, από μαθητές έως μεγαλύτερους σε ηλικία, έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τους αγώνες των Ελλήνων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με στόχο τη μετάδοση της ιστορίας στις επόμενες γενιές.«Δεν διηγούμαστε τον πόλεμο, διηγούμαστε την ειρήνη, η οποία είναι απαραίτητη», τόνισε χαρακτηριστικά.Ένας άνδρας στέκεται δίπλα σε αναπαράσταση μάχης του Ελληνο-ιταλικού πολέμου, στο Πολεμικό Μουσείο, στην Αθήνα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣΑναφερόμενος στην επικαιρότητα των μηνυμάτων της 28ης Οκτωβρίου, 86 χρόνια μετά, υπογράμμισε ότι η επέτειος «δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός», αλλά «ένας φάρος για το παρόν και το μέλλον της χώρας».







Όπως σημείωσε, βασικοί στόχοι παραμένουν η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, η ομοψυχία και η ενότητα του λαού, επισημαίνοντας ότι η διατήρησή τους αποτελεί χρέος προς τις επόμενες γενιές. Όπως σημείωσε, βασικοί στόχοι παραμένουν η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, η ομοψυχία και η ενότητα του λαού, επισημαίνοντας ότι η διατήρησή τους αποτελεί χρέος προς τις επόμενες γενιές.

Για τον ρόλο του Πολεμικού Μουσείου στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της 28ης Οκτωβρίου 1940, τα διαχρονικά μηνύματα και τα διδάγματα του Έπους του ’40 για τις νεότερες γενιές μίλησε σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. και πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου, Κωνσταντίνος Καραμεσίνης.Ο κ. Καραμεσίνης υπογράμμισε ότι το Πολεμικό Μουσείο, ως θεματοφύλακας της ιστορικής μνήμης, «έχει αποστολή τη διαφύλαξη των κειμηλίων που αφηγούνται την ελληνική ιστορία μέσα από τους πολέμους και τους αγώνες του έθνους».