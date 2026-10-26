ΕΚΤΑΚΤΟ! Η Ιορδανία χτύπησε στη Νότιο Συρία για το χτύπημα στον Ελληνορθόδοξο ναό! Εκεί εδρεύουν οι τρομοκράτες...

Επιθέσεις στη νότια Συρία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε μέσω της Πολεμικής της Αεροπορίας η Ιορδανία ως απάντηση στο χτύπημα στον ελληνορθόδο...

Επιθέσεις στη νότια Συρία ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε μέσω της Πολεμικής της Αεροπορίας η Ιορδανία ως απάντηση στο χτύπημα στον ελληνορθόδοξο ναό την Παρασκευή.Όπως αναφέρει η Ιορδανία, έπληξε περιοχές που περιγράφει ως «κρησφύγετα τρομοκρατών», σημειώνοντας ότι διαπίστωσε πως οι δράστες της πρόσφατης επίθεσης σε ελληνορθόδοξη εκκλησία συνδέονταν με «τρομοκρατικές ομάδες» που δρουν στην περιοχή.Σύμφωνα με την ενημέρωση από τις ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις, μαχητικά αεροσκάφη «κατέστρεψαν θέσεις τρομοκρατών» και σκότωσαν ή τραυμάτισαν «πολλά μέλη» ομάδων που φέρονται να συνδέονται με την επίθεση της Παρασκευής.Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τις συριακές αρχές ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι επιθέσεις έγιναν σε συντονισμό με τη Δαμασκό.Τα ξημερώματα, οι ιορδανικές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη τριών ανδρών που φέρονται ως οι δράστες της πολύνεκρης επίθεσης.Υπενθυμίζουμε ότι νωρίτερα σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Αμύνης Νίκος Δένδιας είχε συνομιλία με τον Ιορδανό Πρέσβη στην Αθήνα...