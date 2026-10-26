Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στο Ισραήλ για τις αυριανές βουλευτικές εκλογές, επί ποδός 20.000 αστυνομικοί

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι δυνάμεις ασφαλείας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, ενόψει των βουλευτικών εκλ...



Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στην «Κατηγορία Γ» (Level C), δηλαδή μία βαθμίδα κάτω από την πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.



Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, περίπου 20.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα, με αποστολή την προστασία των εκλογικών τμημάτων, την αποτροπή πιθανών απειλών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.



NEW: At Netanyahu’s request, Israeli officials recently discussed preparations for a strike on Iran, but military leaders warned that visible preparations could prompt Tehran to believe an attack was imminent and strike first. IDF Chief of Staff Eyal Zamir and senior commanders support action against Iran but oppose acting now, just before the elections. Source: i24— BRICS+TODAY (@Afrijustice4all)



Το ωράριο της ψηφοφορίας και το ενδεχόμενο παράτασηςΟι κάλπες αναμένεται να ανοίξουν στις 07:00 το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, και να κλείσουν στις 22:00, δίνοντας στους πολίτες 15 ώρες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.



Οι ισραηλινές Αρχές έχουν προβλέψει, ωστόσο, και εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που κάποιο έκτακτο περιστατικό διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.



Όπως ανέφεραν πηγές ασφαλείας στο Al Jazeera, εξετάζεται η δυνατότητα παράτασης της ψηφοφορίας κατά δύο έως τρεις ώρες, εφόσον προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.



Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα ληφθεί σε συντονισμό με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού.



Η αυξημένη κινητοποίηση των Αρχών αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας. Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, το επίπεδο συναγερμού έχει αυξηθεί στην «Κατηγορία Γ» (Level C), δηλαδή μία βαθμίδα κάτω από την πλήρη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων ασφαλείας, περίπου 20.000 αστυνομικοί αναπτύσσονται σε ολόκληρη τη χώρα, με αποστολή την προστασία των εκλογικών τμημάτων, την αποτροπή πιθανών απειλών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.NEW: At Netanyahu’s request, Israeli officials recently discussed preparations for a strike on Iran, but military leaders warned that visible preparations could prompt Tehran to believe an attack was imminent and strike first. IDF Chief of Staff Eyal Zamir and senior commanders support action against Iran but oppose acting now, just before the elections. Source: i24— BRICS+TODAY (@Afrijustice4all) October 26, 2026 Το ωράριο της ψηφοφορίας και το ενδεχόμενο παράτασηςΟι κάλπες αναμένεται να ανοίξουν στις 07:00 το πρωί της Τρίτης, τοπική ώρα, και να κλείσουν στις 22:00, δίνοντας στους πολίτες 15 ώρες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.Οι ισραηλινές Αρχές έχουν προβλέψει, ωστόσο, και εναλλακτικό σχέδιο σε περίπτωση που κάποιο έκτακτο περιστατικό διαταράξει την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας.Όπως ανέφεραν πηγές ασφαλείας στο Al Jazeera, εξετάζεται η δυνατότητα παράτασης της ψηφοφορίας κατά δύο έως τρεις ώρες, εφόσον προκύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.Οποιαδήποτε τέτοια απόφαση θα ληφθεί σε συντονισμό με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή και τη Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου του ισραηλινού στρατού.Η αυξημένη κινητοποίηση των Αρχών αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης προσέλευσης των ψηφοφόρων στις κάλπες, με τις υπηρεσίες ασφαλείας να παραμένουν σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών κατά τη διάρκεια της εκλογικής ημέρας.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθενται οι δυνάμεις ασφαλείας και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Τρίτης (27 Οκτωβρίου), καθώς οι Αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο απειλών ή περιστατικών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εκλογική διαδικασία.