«Μας άφησαν χωρίς νερό και φαγητό»: Παρατημένοι στην τύχη τους στο μέτωπο της Ουκρανίας Ρώσοι στρατιώτες

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ωστόσο τους έχουν επισημάνει Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ, που ζητούν εξηγή...

Πολλοί Ρώσοι αξιωματούχοι (από τον πλέον υψηλόβαθμο, τον πρόεδρο Πούτιν μέχρι τους στρατηγούς και τους πιο απλούς στρατιώτες) είχαν σχηματίσει την εικόνα, όταν ξεκινούσαν τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου του 2022 την εισβολή στην Ουκρανία, πως η επιχείρηση αυτή θα ήταν... μια βόλτα λίγων ημερών, που θα κατέληγε στην άνευ όρων παράδοση του Κιέβου. Σήμερα, περίπου 4,5 χρόνια μετά, η πίστη αυτή αποδεικνύεται ψευδαίσθηση. Μάλιστα, η πραγματικότητα έχει αποδειχτεί πολύ σκληρή όχι μόνο για τους δοκιμαζόμενους Ουκρανούς, αλλά και για τους ίδιους τους εισβολείς, που μετρούν μεγάλες ανθρώπινες απώλειες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), οι Ρώσοι αριθμούν περίπου 1,5 εκατομμύριο νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους, ενώ μερικές χιλιάδες είναι και οι αιχμάλωτοι.Όσο για τις συνθήκες που επικρατούν στις τάξεις των ρωσικών στρατευμάτων, αυτές, σύμφωνα με φερόμενες μαρτυρίες των ίδιων των στρατιωτών, δεν θυμίζουν περιβάλλον ανθρώπινης διαβίωσης. Με βάση τις καταθέσεις αιχμαλώτων πολέμου που συνελήφθησαν από τις ουκρανικές δυνάμεις, Ρώσοι στρατιώτες έχουν μείνει για πολύ καιρό χωρίς τρόφιμα, νερό και πυρομαχικά και έχουν αναγκαστεί, όπως υποστηρίζουν, ακόμη... και να πίνουν τα ούρα τους για να επιβιώσουν, αφού εγκαταλείφθηκαν πλήρως από τους διοικητές τους!Οι ισχυρισμοί αυτοί διατυπώθηκαν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, το οποίο συνέλαβε τους Ρώσους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της «Επιχείρησης Vivaldi», μιας συνεχιζόμενης ουκρανικής αντεπίθεσης εναντίον του ρωσικού προγεφυρώματος βόρεια της πόλης Λιμάν, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ. Η επιχείρηση, σύμφωνα με το Κίεβο, έχει ανατρέψει μέσα σε λίγες εβδομάδες σημαντικό μέρος των ρωσικών κερδών που είχαν επιτευχθεί έπειτα από μήνες επιθετικών επιχειρήσεων και έχει βοηθήσει τους Ουκρανούς να ανακτήσουν μερικές δεκάδες τετραγωνικά χιλιόμετραΟι φερόμενοι ισχυρισμοί των Ρώσων αιχμαλώτων, οι οποίοι διατυπώθηκαν ενώ βρίσκονταν υπό στρατιωτική κράτηση, δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από μεγάλα ουκρανικά μέσα, όπως ο Kyiv Independent, ωστόσο, ορισμένα από όσα περιγράφουν, φαίνεται να επιβεβαιώνονται εν μέρει από Ρώσους στρατιωτικούς μπλόγκερ, οι οποίοι έχουν αναφερθεί ανεξάρτητα σε σοβαρές ελλείψεις νερού, τροφίμων, επικοινωνιών και εφοδιασμού στον τομέα του Λιμάν.Στο βίντεο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, εμφανίζονται περίπου 50 Ρώσοι αιχμάλωτοι, στους οποίους μιλάει ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού της Ουκρανίας, ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι. «Τραβήξατε το τυχερό λαχείο», τους λέει (σύμφωνα με τη μετάφραση) ο Μπιλέτσκι, προσθέτοντας ότι «η αιχμαλωσία είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να σας έχει συμβεί», με βάση τις συνθήκες στις οποίες είχαν «υποχρεωθεί» να πολεμούν.Οι αιχμάλωτοι υποστήριξαν ότι είχαν μείνει χωρίς τρόφιμα, νερό και ιατρική φροντίδα και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, στρατιώτες αναγκάστηκαν να πίνουν τα ούρα τους ή νερό από λασπωμένες λακκούβες και ρυάκια για να επιβιώσουν.ΚλείσιμοΈνας από τους στρατιώτες, ο οποίος συστήθηκε ως υποδιοικητής της 3ης Λόχου Εφόδου του 283ου Συντάγματος της 144ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Τυφεκιοφόρων της Ρωσίας, που υπάγεται στην 20ή Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων, υποστήριξε ότι «έχασε περισσότερα από 60 κιλά μέσα σε έξι μήνες». «Οι άνδρες πέθαιναν στις θέσεις τους, επειδή δεν μπορούσαμε καν να τους μεταφέρουμε τρόφιμα», είπε χαρακτηριστικά.Σύμφωνα με τον Μπιλέτσκι, ένας ακόμη Ρώσος στρατιώτης βρισκόταν σε τόσο προχωρημένο στάδιο ασιτίας, ώστε πέθανε λίγο μετά τη σύλληψή του από τις ουκρανικές δυνάμεις.Πολλοί από τους αιχμαλώτους, οι οποίοι επίσης δηλώνουν ότι ανήκουν στην 144η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Τυφεκιοφόρων, υποστηρίζουν ακόμη ότι οι διοικητές τους τούς παραπλανούσαν σχετικά με την έκταση της ουκρανικής επίθεσης. «Η 66η ερχόταν από τον βορρά», λέει ένας από τους στρατιώτες. «Η 3η Ταξιαρχία Εφόδου μας περικύκλωνε από τον νότο. Και η διοίκηση τα έβλεπε όλα αυτά πολύ καλά, τα γνώριζε. Μας έλεγαν συνεχώς ψέματα».Άλλος αιχμάλωτος αναφέρει: «Οι αξιωματικοί μας απλώς έφυγαν, έκλεισαν τον ασύρματο και μας είπαν "πάρτε κυκλική αμυντική διάταξη και κρατήστε τις θέσεις". Αυτό ήταν. Μετά έκλεισε ο ασύρματος».Επιβεβαιώνουν Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερΟι μαρτυρίες αυτές βρίσκουν απήχηση και σε πρόσφατες αναρτήσεις Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ. «Αυτοί οι άνθρωποι κάθονται επί ημέρες χωρίς νερό. Πολλοί έχουν ήδη δοκιμάσει τα ίδια τους τα ούρα και δεν υπερβάλλω», έγραψε στο Telegram Ρώσος στρατιωτικός μπλόγκερ που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Management Speaks».«Ξέρετε πόσοι άνδρες έχουν ήδη αιχμαλωτιστεί; Όχι επειδή φοβήθηκαν, αλλά επειδή δεν υπάρχει επικοινωνία, εφοδιασμός ή drones που θα μπορούσαν τουλάχιστον να τους ρίξουν τρόφιμα και νερό στις θέσεις τους», πρόσθεσε.Ρώσοι μπλόγκερ υποστηρίζουν επίσης ότι διοικητές στο πεδίο παραπλανούσαν τόσο τους στρατιώτες τους όσο και τους ανωτέρους τους στην αλυσίδα διοίκησης, με αποτέλεσμα το ρωσικό Γενικό Επιτελείο να μην αντιληφθεί εγκαίρως το εύρος της ουκρανικής αντεπίθεσης.«Από αυτή την κατεύθυνση συνεχίζει να διοχετεύεται δημόσια ένα κύμα ψευδών πληροφοριών, με στόχο να παραπλανήσει την ίδια τη διοίκηση και την ηγεσία της χώρας, όπως έχει ήδη συμβεί στο Σβιατοχίρσκ, το Κουπιάνσκ και την Μπορόβα», έγραψε άλλος Ρώσος μπλόγκερ, γνωστός ως «Military Informant».Το σχόλιό του αφορούσε τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να παρουσίαζε ρωσικές δυνάμεις να ελέγχουν τον οικισμό Νοβόγιε, βόρεια του Λιμάν, ο οποίος, σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, είχε πρόσφατα ανακαταληφθεί.Έκθετη η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία της ΡωσίαςΟι ανακριβείς αναφορές, σύμφωνα με τον Kyiv Indepedent, έχουν εκθέσει τόσο την πολιτική όσο και τη στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας.Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε δηλώσει την 1η Σεπτεμβρίου ότι η Ρωσία είχε καταλάβει το Σβιατοχίρσκ. Λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, ωστόσο, ο Μπιλέτσκι δημοσίευσε βίντεο στο οποίο εμφανιζόταν να περιηγείται στην πόλη και να χλευάζει τις ρωσικές ανακοινώσεις.«Θέλω να απευθυνθώ στη ρωσική στρατιωτική και στρατιωτικοπολιτική ηγεσία. Βγάλτε τις μύτες κλόουν και τις πολύχρωμες περούκες που φοράτε. Μην γελοιοποιείστε. Η 60ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία του 3ου Σώματος Στρατού έχει τον πλήρη έλεγχο της πόλης. Στην πραγματικότητα, αυτή είναι η πίσω ζώνη μας», είχε πει.Παράλληλα, το 3ο Σώμα Στρατού είχε ζητήσει από Ουκρανούς χαρτογράφους και αναλυτές ανοιχτών πηγών να καθυστερήσουν τη δημοσιοποίηση χαρτών που αποτύπωναν την ουκρανική προέλαση, ώστε να μην αντιληφθεί έγκαιρα το ρωσικό Γενικό Επιτελείο την πραγματική έκταση της επιχείρησης. Η τακτική αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη από Ρώσους σχολιαστές.«Έχει ενδιαφέρον ότι η Ουκρανία διεξάγει την επίθεσή της κοντά στο Κράσνι Λιμάν μέσα σε απόλυτη σιωπή: χωρίς ανακοινώσεις νίκης και χωρίς επιδείξεις», έγραψε στο Telegram στις 12 Σεπτεμβρίου ο Όλεγκ Τσαριόφ - πρώην Ουκρανός βουλευτής που πέρασε στη ρωσική πλευρά το 2014 - σε μια περίοδο κατά την οποία οι πληροφορίες για την ουκρανική αντεπίθεση κυκλοφορούσαν κυρίως ως φήμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Το 3ο Σώμα Στρατού υποστηρίζει ότι κατά την «τρίτη φάση» της αντεπίθεσης «Βιβάλντι» οι ρωσικές απώλειες ξεπέρασαν τις 2.000, ενώ περισσότεροι από 250 Ρώσοι στρατιώτες αιχμαλωτίστηκαν. Και μπορεί να μην υπάρχει ανεξάρτητη επιβεαίωση για τον αριθμό των αιχμαλώτων, ωστόσο ακόμα και ρωσικές πηγές έχουν παραδεχθεί ότι σημαντικός αριθμός στρατιωτών συνελήφθη από τις ουκρανικές δυνάμεις, ζητώντας παράλληλα απαντήσεις από το Κρεμλίνο.«Οι άνθρωποι μπορούν να αντέξουν μια στρατιωτική αποτυχία», έγραψε ο Τσαριόφ. «Ήρθε η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια. Να παραδεχθούν ότι η κατάσταση στην περιοχή διαφέρει από την τελευταία επίσημη αναφορά. Να δηλώσουν ότι βλέπουμε τα βίντεο, τα μελετάμε, ελέγχουμε τον αριθμό και τα ονόματα των αιχμαλώτων και τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθησαν. Αν πρόκειται για πραγματική αποτυχία, πρέπει να αναγνωριστεί και να εξηγηθεί».