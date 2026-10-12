«Έχω έρθει στο δωμάτιο της μαμάς - Βάλε σε σακούλα ό,τι είναι σε κόσμημα»: Οι διάλογοι της συμμορίας με τις τηλεφωνικές απάτες, εξαπατούσαν μικρά παιδιά

Περισσότερα από 800.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν από ανυποψίαστους πολίτες μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές,...



Το κύκλωμα «ξεδοντιάστηκε» από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με τους αστυνομικούς να περνούν χειροπέδες σε οκτώ άτομα. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν «στήσει» ένα τηλεφωνικό κέντρο στα Άνω Λιόσια μέσω του οποίου καλούσαν τα υποψήφια θύματα τα οποία εντόπιζαν από τηλεφωνικούς καταλόγους και σχετικές ιστοσελίδες.



Στις εν λόγω επικοινωνίες παρουσιάζονταν ψευδώς ως υπάλληλοι του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., υπάλληλοι εταιρειών τηλεφωνίας ή εταιρειών ενέργειας ή λογιστές και επικαλούμενοι διάφορα προσχήματα, όπως τη δήλωση στην εφορία, τη διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας ή τεχνικές βλάβες του δικτύου τηλεπικοινωνιών ή ενέργειας, έπειθαν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή και να τα τοποθετήσουν εντός ή εκτός των οικιών τους, σε σημεία με ελεύθερη πρόσβαση. Εν συνεχεία, έτερα μέλη της οργάνωσης, μετέβαιναν στα σημεία αυτά και τα αφαιρούσαν.



Το πλέον εξοργιστικό είναι ότι τα μέλη της οργάνωσης δεν δίσταζαν να εξαπατήσουν ακόμη και παιδιά! Σε συνομιλίες που «αλίευσαν» οι αστυνομικοί και παρουσιάζει το protothema.gr, οι κατηγορούμενοι ακούγονται να μιλάνε με ανήλικους προσπαθώντας να τους πείσουν να «μαζέψουν» τα χρυσαφιά των γονιών τους και να τα βάλουν σε σακούλες.



«Κοσμήματα, ρολόγια και λίρες στη σακούλα»Ενδεικτική είναι η παρακάτω συνομιλία στην οποία ένα μέλος του κυκλώματος συνομιλεί με έναν ανήλικο και του ζητά να τα βάλει όλα μέσα σε μία σακούλα.



Ανήλικος: Έχω έρθει εδώ στο δωμάτιο της μαμάς που έχει όλα τα κοσμήματα και αυτά.



Μέλος: Είναι σε κέλυφος του χρυσού; Αργυρού;



Ανήλικος: Τι εννοείτε; Ξαναπείτε λίγο πάλι..



Μέλος: Κοσμήματα αγαπητέ μου.. Κοσμήματα… Παρακαλώ πολύ… Ό,τι είναι σε κόσμημα, ακόμα και τις χρυσές λίρες.. Τις γνωρίζεις αγόρι μου;



Ανήλικος: Ναι ναι.



Μέλος: Παρακαλώ πολύ.. Πρέπει ό,τι είναι σε κόσμημα, ρολόι χειρός και λίρα, πρέπει να τοποθετήσετε μέσα στη σακούλα που έχετε βάλει και τα υπόλοιπα ευαίσθητα μέταλλα.



Ανήλικος: Τώρα κατάλαβα ναι.



Μέλος: Μπράβο αγόρι μου.. Μ’ ακούς;



Ανήλικος: Ναι ναι.



Μέλος: Αυτά που βλέπεις μπροστά σου είναι σε κουτάκια ή χύμα;



Ανήλικος: Ε χύμα.. έχει και σε κουτάκια κάποια αλλά είναι και χύμα.



Μέλος: Για να είμαστε 100 τοις 100 safe ασφαλείς θα ψάξεις όλο το δωμάτιο και ότι κουτάκια βλέπεις πρέπει να τα βάλεις όλα μέσα στη σακούλα αγόρι μου.. Με προσοχή παρακαλώ..



Ανήλικος: Αχα (καταφατικά) (ακούγεται ήχος ότι ανοίγει συρτάρια και τα κλείνει).



«Θέλω να είσαι ο ήρωας του σπιτιού»Σε άλλη συνομιλία, ένα μέλος της ομάδας συνομιλεί και με έτερο ανήλικο και προσπαθεί να τον πείσει να κάνει το ίδιο πράγμα. Τελικά οι προσπάθειες του απατεώνα δεν ευοδώθηκαν καθώς η μητέρα του ανήλικου ξύπνησε, τον είδε να μιλά στο κινητό της και κατάλαβε ότι κάτι δεν πάει καλά.



Ανήλικος: Ναι.



Μέλος: Ναι Καλησπέρα σας, Καλησπέρα;



Ανήλικος: Καλησπέρα.



Μέλος: Νίκος Αυγερινός ονομάζομαι.



Ανήλικος: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου.



Μέλος: Α μπορεί να ενημερώσω εσάς;



Ανήλικος: Ναι θα το πω μετά.



Μέλος: Άκου, άκουσε με λίγο αγόρι μου, πρόκειται για το ρεύμα, πρέπει να με ακούσεις, πρέπει να με ακούσεις αγόρι μου. Τώρα θέλω να είσαι ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται;



Ανήλικος: Ναι, τώρα δεν μπορεί απλά κοιμάται.



Μέλος: Τέλεια στο σπίτι, αγόρι μου, σωστά;



Ανήλικος: Ναι.



Μέλος: Πολύ ωραία αγόρι μου. Το λοιπόν είχαμε μιλήσει ήδη με τη μαμά να φτιάξουμε το ρεύμα. Το λοιπόν τώρα θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού, θέλω να πας λίγο στο χώρο της κουζίνας.



Ανήλικος: Ναι. Πήγα.



Μέλος: Πολύ ωραία. Τώρα θα προστατέψουμε λίγο να φτιάξουμε το ρεύμα να γνωρίζεις αγόρι μου. Δεν θέλω να περιέχεις, θέλω να φοράς παπούσια, φοράς παπούσια, δεν θέλω να είσαι ξυπόλυτος.



Ανήλικος: Ωραία τώρα θα φορέσω.



Μέλος: Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να μαζέψουμε κάποια πράγματα, γιατί να γνωρίσεις αγόρι μου το ρεύμα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Το γνωρίζεις αυτό σωστά;



Ανήλικος: Ναι.



Μέλος: Είσαι έξυπνο παιδί, πώς σε λένε αγόρι μου;



Ανήλικος: Αχιλλέα.



Μέλος: Πολύ ωραία Αχιλλέα αγόρι μου. Το λοιπόν μου έχεις φορέσει παπούτσια, πολύ ωραία Αχιλλέα, θέλω να μου πάρεις να μου βρεις μία σακούλα... ακόμη και των σκουπιδιών, να μου βρεις μια καινούρια σακούλα θέλω.



Ανήλικος: Ωραία ναι.



Μέλος: Πολύ ωραία, πόσα υπνοδωμάτια έχει το σπίτι;



Ανήλικος: 1 2 3.



Μέλος: Πήγαινε λίγο στη κρεβατοκάμαρα της μαμάς.



ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΠΑΘΩΝ: Ωραία.



Μέλος: Ναι είσαι στη κρεβατοκάμαρα της μαμάς.



Ανήλικος: Από το ρεύμα.



Μητέρα ανηλίκου: Με το κινητό μου μιλάς;



Εδώ η επικοινωνία διακόπτεται γιατί το τηλέφωνο το παίρνει η μητέρα του παιδιού.

Περισσότερα από 800.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν από ανυποψίαστους πολίτες μέλη εγκληματικής οργάνωσης, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, παρίσταναν άλλοτε τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και άλλοτε τους λογιστές, εξαπατώντας τα θύματά τους.