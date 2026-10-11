ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....!! Με ψήφισμα καταργείται η Αβασίλευτη Δημοκρατία....!!! Ο ΚΟΝΔΥΛΗΣ σχηματίζει κυβέρνηση...

Είναι 11 Οκτωβρίου του 1935... Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα έπειτα από κίνημα. Ο Γεώργιος Κονδύλης σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ καταργείτ...
Είναι 11 Οκτωβρίου του 1935... Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα έπειτα από κίνημα. Ο Γεώργιος Κονδύλης σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ καταργείται με ψήφισμα της Βουλής η αβασίλευτη δημοκρατία.
Έτσι το ίδιο βράδυ ο Γ. Κονδύλης ορκίζεται στη Βουλή πρόεδρος της κυβέρνησης και σχηματίζει την Κυβέρνηση Κονδύλη του 1935 με αντιπρόεδρο τον Ι. Θεοτόκη, όπου και καταργεί την Αβασίλευτη Δημοκρατία υπέρ της Βασιλευομένης. Η δε Βουλή αναθέτει την Αντιβασιλεία στον Γ. Κονδύλη.
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