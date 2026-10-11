ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ....!! Με ψήφισμα καταργείται η Αβασίλευτη Δημοκρατία....!!! Ο ΚΟΝΔΥΛΗΣ σχηματίζει κυβέρνηση...

Είναι 11 Οκτωβρίου του 1935... Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα έπειτα από κίνημα. Ο Γεώργιος Κονδύλης σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ καταργείτ...







Είναι 11 Οκτωβρίου του 1935... Στρατιωτικός νόμος στην Ελλάδα έπειτα από κίνημα. Ο Γεώργιος Κονδύλης σχηματίζει κυβέρνηση, ενώ καταργείται με ψήφισμα της Βουλής η αβασίλευτη δημοκρατία.







Την προηγούμενη στις 10 Οκτωβρίου του 1935 οι αρχηγοί των όπλων υπό τον Γ. Κονδύλη εξαναγκάζουν τον Π. Τσαλδάρη, μπλοκάροντας καθ' οδόν το όχημα που τον μετέφερε στην οικία του, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος περίπου του Γηροκομείου, σε πραξικοπηματική άμεση παραίτηση. Την προηγούμενη στις 10 Οκτωβρίου του 1935 οι αρχηγοί των όπλων υπό τον Γ. Κονδύλη εξαναγκάζουν τον Π. Τσαλδάρη, μπλοκάροντας καθ' οδόν το όχημα που τον μετέφερε στην οικία του, επί της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος περίπου του Γηροκομείου, σε πραξικοπηματική άμεση παραίτηση.





Έτσι το ίδιο βράδυ ο Γ. Κονδύλης ορκίζεται στη Βουλή πρόεδρος της κυβέρνησης και σχηματίζει την Κυβέρνηση Κονδύλη του 1935 με αντιπρόεδρο τον Ι. Θεοτόκη, όπου και καταργεί την Αβασίλευτη Δημοκρατία υπέρ της Βασιλευομένης. Η δε Βουλή αναθέτει την Αντιβασιλεία στον Γ. Κονδύλη.