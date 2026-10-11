Δίκοπο μαχαίρι... Κοντεύουν τις 100 χιλιάδες οι Τουρκοκύπριοι που έχουν ταυτότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας…

Ανακοινώθηκε ο σοκαριστικός αριθμός των Τουρκοκυπρίων που κατέχουν έγκυρη ταυτότητα που εκδόθηκε από την «Κυπριακή Δημοκρατία» και αυτό...

Ανακοινώθηκε ο σοκαριστικός αριθμός των Τουρκοκυπρίων που κατέχουν έγκυρη ταυτότητα που εκδόθηκε από την «Κυπριακή Δημοκρατία» και αυτός είναι 96.487, όπως γράφει τουρκοκυπριακό δημοσίευμα.Σύμφωνα με αυτό:Ο Υπουργός Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Ιωάννου, κοινοποίησε τα στοιχεία από το Μητρώο Πληθυσμού με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2026, απαντώντας σε ερώτηση που έθεσε στη βουλή ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου.Σύμφωνα με τα στοιχεία, υπάρχουν συνολικά 870.632 έγκυρες ταυτότητες. Από αυτές, οι 774.145 ανήκουν σε άτομα εγγεγραμμένα στην ελληνοκυπριακή κοινότητα και οι 96.487 σε άτομα εγγεγραμμένα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.Ο Ιωάννου δήλωσε ότι τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν δεν περιλαμβάνουν ταυτότητες που είχαν λήξει και δεν είχαν ανανεωθεί, σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή bagimsiz.com.