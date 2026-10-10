Ζελένσκι για τη συμφωνία Τραμπ–Πούτιν: «Τα δώρα στην Ρωσία δεν θα φέρουν ειρήνη»

Άμεση ήταν η απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την π...

Άμεση ήταν η απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι παραχωρήσεις προς τη Μόσχα δεν θα φέρουν ειρήνη, αλλά θα της προσφέρουν περισσότερους πόρους για να συνεχίσει τον πόλεμο.Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε ένδειξη αδυναμίας οποιαδήποτε χαλάρωση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας χωρίς μια σαφή και διαρκή συμφωνία αποκλιμάκωσης. Υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση εξυπηρετεί τη Μόσχα, επιτρέποντάς της να παρατείνει τον πόλεμο.«Τα δώρα στον Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη», τόνισε, προειδοποιώντας ότι η διευκόλυνση των πωλήσεων ρωσικών πετρελαϊκών προϊόντων ενισχύει μια σύγκρουση που πρέπει να τερματιστεί.Ο Ουκρανός πρόεδρος αντιπρότεινε μια αμοιβαία συμφωνία για την παύση των επιθέσεων στις ενεργειακές εγκαταστάσεις των δύο χωρών.«Η Ουκρανία δεν θα πυρπολεί ρωσικά διυλιστήρια εάν η Ρωσία δεν καταστρέφει τις ενεργειακές μας υποδομές», ανέφερε.Εξήγησε ότι αυτή είναι η πρόταση που έχει διατυπώσει προς την αμερικανική πλευρά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει την ισχύ για να επιτύχει έναν τέτοιο συμβιβασμό.Παράλληλα, παρουσίασε τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια και άλλες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ως απάντηση στις πολυετείς επιθέσεις της Μόσχας στον ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας.Ο Ζελένσκι υποστήριξε ότι ο Πούτιν επιδιώκει παρασκηνιακές συμφωνίες για να εξασφαλίσει ανακούφιση από την πίεση που δέχεται η Ρωσία και να κερδίσει χρόνο για τη συνέχιση των επιχειρήσεων.Αναφέρθηκε στις πρόσφατες επιθέσεις στο Πριλούκι και στο Κραματόρσκ, καθώς και στα πλήγματα σε ενεργειακές και κρίσιμες υποδομές ουκρανικών πόλεων. Κάλεσε τις ΗΠΑ να στηρίξουν την προστασία των πολιτών και να επιδιώξουν ουσιαστική αποκλιμάκωση με αμοιβαίες δεσμεύσεις.Η ανακοίνωση Τραμπ για το ρωσικό ντίζελΝωρίτερα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι συμφώνησε με τον Πούτιν να διατεθούν άμεσα περισσότερες από 300.000 τόνοι ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ακολουθήσουν 500.000 τόνοι τον Νοέμβριο και ένα εκατομμύριο τόνοι αμέσως μετά.Πρόσθεσε ότι προβλέπεται επιπλέον παράδοση τριών εκατομμυρίων τόνων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων.Ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε τη συμφωνία ως μέσο για γρήγορη μείωση των τιμών των καυσίμων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο κόστος για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους οδηγούς φορτηγών στις ΗΠΑ.