ΓΕΕΘΑ: Υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ίδρυμα Ευγενίδου για την επιστημονική εκπαίδευση

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη και του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδα...







Ο χαιρετισμός του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ



«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί τη θεσμική αποτύπωση μιας κοινής βούλησης: της βούλησης δύο φορέων με διαφορετική αποστολή, αλλά κοινό προσανατολισμό, να συνεργαστούν για την προαγωγή της γνώσης, της τεχνικής κατάρτισης και της καινοτομίας, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Η εν λόγω συμφωνία συνιστά έκφραση κοινής αντίληψης για τη βαρύνουσα σημασία της γνώσης, της καινοτομίας και της διαρκούς επιμόρφωσης ως θεμελιωδών προϋποθέσεων για την πρόοδο της κοινωνίας και την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων», είπε στον χαιρετισμό του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ.



«Οι Ένοπλες Δυνάμεις, από την πλευρά τους, γνωρίζουν ότι η αποτελεσματική άμυνα της Πατρίδας δεν εξαντλείται στον εξοπλισμό και στις υποδομές, αλλά προϋποθέτει πρωτίστως, στελέχη άρτια καταρτισμένα, με γνώση, δεξιότητες και προσαρμοστικότητα. Η διαρκής επιμόρφωση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί αναγκαιότητα, ιδίως σε μια εποχή όπου η τεχνολογική εξέλιξη μεταβάλλει διαρκώς το περιβάλλον ασφαλείας», πρόσθεσε.









«Η τριετής διάρκεια του Μνημονίου, με δυνατότητα ανανέωσης με κοινή συμφωνία, προσφέρει το απαραίτητο χρονικό πλαίσιο για τη σταδιακή και ουσιαστική υλοποίηση των δράσεων μας, με γνώμονα πάντοτε την καλή πίστη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαφάνεια», είπε επίσης. «Η τριετής διάρκεια του Μνημονίου, με δυνατότητα ανανέωσης με κοινή συμφωνία, προσφέρει το απαραίτητο χρονικό πλαίσιο για τη σταδιακή και ουσιαστική υλοποίηση των δράσεων μας, με γνώμονα πάντοτε την καλή πίστη, τον αμοιβαίο σεβασμό και τη διαφάνεια», είπε επίσης.

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημητρίου Χούπη και του Προέδρου του Ιδρύματος Ευγενίδου κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη, ο Διευθυντής Β΄ Κλάδου του ΓΕΕΘΑ, Υποναύαρχος Παναγιώτης Παπαγεωργίου ΠΝ, και ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, Καθηγητής και τέως Πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) κ. Ιωάννης Γκόλιας, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Ιδρύματος Ευγενίδου.Σκοπός του Μνημονίου είναι η ενίσχυση της επιστημονικής εκπαίδευσης και η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων, μέσω της ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο φορέων.Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών δράσεων, με έμφαση στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς και στην εξοικείωση με σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές.Η υπογραφή του Μνημονίου σηματοδοτεί ένα νέο βήμα στη συνεργασία των δύο φορέων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στην αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.