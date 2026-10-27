Έφτασε στο λιμάνι του Ηρακλείου το πλοίο ABEILLE MARENGO που θα κάνει τις έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης–Κύπρου

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε σήμερα, Τρίτη, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις σχετικές ...



Το πλοίο είχε αποπλεύσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τη Νάπολη της Ιταλίας, με τελικό προορισμό την Κρήτη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη βάση πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.



Το πλοίο είχε αποπλεύσει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου από τη Νάπολη της Ιταλίας, με τελικό προορισμό την Κρήτη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει τη βάση πριν από την έναρξη των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων στη θαλάσσια περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.







Σύμφωνα με πληροφορίες, η NAVTEX, που αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, μόλις ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, θα δώσει και την ακριβή εικόνα του πώς και πού θα κινηθεί το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό.



Οι ίδιες πληροφορίες ήθελαν τις έρευνες να ξεκινούν ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί, στο όριο των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλιών της Κάσου.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η NAVTEX, που αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, μόλις ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, θα δώσει και την ακριβή εικόνα του πώς και πού θα κινηθεί το υπό γαλλική σημαία ερευνητικό.Οι ίδιες πληροφορίες ήθελαν τις έρευνες να ξεκινούν ακριβώς από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί, στο όριο των χωρικών υδάτων των 6 ναυτικών μιλιών της Κάσου.

Ο χάρτης με τη διαδρομή του καλωδίου



Το εταιρικό σχήμα του GSI, στο οποίο πλέον το πλειοψηφικό πακέτο έχει η γαλλική Meridiam και διαχειριστής είναι ο ΑΔΜΗΕ, καθώς και η ανάδοχος του έργου Nexans, είχαν ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για την επανέναρξη του έργου πριν από το τέλος Σεπτεμβρίου και ανέμεναν το πράσινο φως, με την ολοκλήρωση των παρασκηνιακών επαφών που είχε η γαλλική πλευρά και προς την Τουρκία προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία με την υποβολή αιτήματος για την αδειοδότηση του πλοίου και την έκδοση NAVTEX.

Στο λιμάνι του Ηρακλείου κατέπλευσε σήμερα, Τρίτη, το γαλλικό ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo, το οποίο θα πραγματοποιήσει τις σχετικές έρευνες για το υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου